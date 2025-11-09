עם פתיחת עונת המבצעים לקראת החגים, מערך הסייבר הלאומי מזהיר: גל הונאות ודיוג ברשת צפוי לעלות כך תזהו אתרי קניות מזויפים ותשמרו על פרטיכם האישיים בזמן הקניות אונליין

עם פתיחת עונת המבצעים לקראת החגים חודש שבו שופינג אונליין הופך לספורט לאומי גם ההאקרים מגבירים פעילות. על פי מערך הסייבר הלאומי, בתקופה זו נרשמת עלייה חדה בניסיונות זיופי אתרים, וגניבת פרטים אישיים וכרטיסי אשראי. כדי לעבור את תקופת הקניות בבטחה, קיבצנו לכם רשימת כללי זהב שיכולים לחסוך עוגמת נפש וכסף רב.

קונים רק באתרים מוכרים

יש להיכנס לכתובת האתר באופן עצמאי ולא דרך קישורים שמגיעים בהודעות, מיילים או מודעות ברשתות. בדקו שקיימים פרטי עסק ושירות לקוחות.

בודקים שיש 🔒 ו־HTTPS לאתר

אם הדפדפן מתריע מפני אתר לא מאובטח, מומלץ לעצור מיד.

בודקים את גיל האתר

אתרים שהוקמו לאחרונה במיוחד לתקופת המבצעים עלולים להיות מלכודת.

קוראים את מדיניות האתר

החזרות, משלוחים ופרטי התקשרות צריכים להיות מוצגים באופן ברור ושקוף.

לא שולחים פרטי אשראי בהודעות

תשלום יש לבצע רק במערכת תשלום מאובטחת באתר, ולא בווטסאפ או בטלפון.

בודקים ביקורות אמיתיות

ביקורות מועתקות או זהות בין אתרים שונות עשויות להצביע על זיוף.

מעדיפים אמצעי תשלום בטוחים

שירותים כמו PayPal, Apple Pay או כרטיסים נטענים עדיפים על הזנת פרטי אשראי ישירות.

מחזקים את החשבון

סיסמה חזקה ואימות דו־שלבי הם חובה בכל קנייה מקוונת.

מבצע שנשמע טוב מדי? עצרו רגע

מחיר לא סביר או הנחה קיצונית מדי עלולים להצביע על ניסיון הונאה.

מערך הסייבר מזכיר כי בכל חשד או אירוע ניתן לפנות למרכז 119, הפועל 24 שעות ביממה.