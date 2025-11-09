במהלך ביקור בדרום אוקראינה – אנג'לינה ג'ולי נאלצה לעצור כשמל"ט רוסי חלף מעליה. "אני יכולה לעזוב, הם נשארים כאן". קראה לפעולה בינלאומית

השחקנית והפעילה ההומניטרית אנג'לינה ג'ולי שהתה בשבוע שעבר בדרום אוקראינה במסגרת ביקור עם ארגון הסיוע הבריטי Legacy of War Foundation. במהלך הסיור בשטחי מיקולאייב וחרסון, נדרשה משלחת הארגון לעצור עקב זיהוי מל"ט רוסי מעל האזור בו נסעו. האירוע לא הוביל לפגיעה, אך המחיש לצוות הביקור את רמת הסיכון שבה חיים התושבים מדי יום.

חרסון, שנמצאת במרחק קצר מעמדות צבא רוסיות מעבר לנהר, סופגת בתקופה האחרונה הפגזות חוזרות ונשנות. לפי מקורות מקומיים, חלק מהירי מכוון לאזורים אזרחיים.

חיים תחת איום מתמשך

בפוסט שפרסמה לאחר הביקור, כתבה ג'ולי כי המל"טים אינם רק כלי צבאי, אלא חלק ממנגנון לחץ מתמשך על האוכלוסייה. לדבריה, היא וצוותה לבשו ציוד מיגון במהלך הסיור, אך הבהירה כי ההגנה הזמנית שלה אינה דומה למציאות של המשפחות שאיתן נפגשה: "אני יכולה לעזוב. הם נשארים כאן. הם חיים כך כל יום".

מערכות אזרחיות עוברות למרחבים מוגנים

במהלך הביקור נודע לה כי בתי ספר, מרפאות ומעונות יום הועברו לפעילות במקומות ממוגנים תת-קרקעיים, כדי לאפשר שגרת חיים בסיסית למרות האיום הביטחוני המתמשך.

תושבים סיפרו לה על עומס נפשי גדול ועל תחושת בדידות מול העולם. לדבריהם, לצד האיום הפיזי קיים גם חשש עמוק להישאר מחוץ לתודעה הבינלאומית.

קריאה לפעילות גלובלית

בסיום דבריה, כתבה ג'ולי כי העמידה והחוסן של תושבי האזור מחייבים את הקהילה הבינלאומית לגלות אחריות: "אם האנשים כאן מצליחים למצוא את הכוח להמשיך – גם ממשלות יכולות למצוא את הכוח לפעול".

היא הדגישה כי המחויבות הזו אינה נוגעת רק לאוקראינה, אלא גם למדינות נוספות הנמצאות בעימותים ממושכים, בהן סודן, תימן, עזה והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.