משרד הבריאות עדכן היום כי ילד בן 7 נפטר עם הגעתו למיון בסוף השבוע האחרון, לאחר שחלה בחצבת. מדוע המחלה מתפשטת בעיקר בערים עם ריכוזים של אוכלוסיות חרדיות. למה הם אדישים?

משרד הבריאות עדכן היום (ראשון) על קורבן 9 להתפרצות של מחלת החצבת: ילד בן 7 מירושלים, שדווקא חוסן במנה אחת, והיה עם מחלת רקע, מת כתוצאה מהמחלה. זה בהחלט מפתיע כי חיסון של מנה אחת אמור להפחית את התמותה מספקת הגנה של 95 אחוזים, אך אינה מספיקה כדי להגן במלואו מפני המחלה כמו 2 מנות חיסון. תומכי החיסונים מנמקים זאת בעקבות מחלת הרקע של הילד, מכיוון שעד כה נפטרו מהמחלה 8 ילדים ללא מחלות רקע שגם לא חוסנו כלל.

בערים מסויימות בארץ אף ניתן להקדים ולתת מנה נוספת של חיסון עד גיל שנה, מנה שלא נספרת במניין החיסונים השגרתי, על מנת להיאבק בהתפרצות המחלה. בין אותן ערים שבהן ישנה התפשטות של החצבת – ירושלים, אלעד, בני ברק, צפת, חריש, ביתר עילית ומודיעין עילית. ערים שבהן יש ריכוז אוכלוסייה גדול של החברה החרדית, וחלקן ערים חרדיות לחלוטין. אז איך זה שאצל החרדים יש התפרצות יותר גבוהה של מחלות?

בחדשות 12 פורסם בחודש ספטמבר כי ישנם פעילים חרדים המפעילים מערך תעמולה בתוך המגזר נגד חיסונים. באמצעות עלונים שמופצים ברחוב החרדי, בבתים ובבתי כנסת. בעלונים שחולקו פורסם כי החיסונים הללו גורמים לאוטיזם, אך מחקר שפורסם בשנה שעברה דווקא טוען כי לא התעמולה של מתנגדי החיסונים היא זו שגורמת להתפרצות במגזר החרדי.

במחקר שפורסם באתר של איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל ב-2024 עלה כי בנוגע לשיעורי התחסנות נמוכים נגד שפעת תולים את הסיבה לכך בחוסר מודעות לחיסונים. במחקר על חיסונים שפורסם לפני שנתיים במסגרת המכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות באתר מקור ראשון בנוגע לאוכלוסייה החרדית טענו החוקרים כי הסיבה לאחוזי התחסנות נמוכים הם בעיקר קושי בקביעת תורים, שעות פתיחה לא נוחות וקשיים לוגיסטיים שקשורים להורות במשפחות מרובות ילדים עם מספר רב של ילדים קטנים.

ונשמרתם לנפשותיכם – למה החרדים מתעלמים ולא שומרים?

בקבוצות של מתנגדי חיסונים ברשתות החברתיות, להם גם שותפים לעיתים קבוצות שמרניות יותר (לדוגמה האוכלוסייה החרדית) קיימת התנגדות לחיסונים כיוון שלדבריהם "החיסון אינו טבעי, מוסרי או לא תואם את רצון האל". בזמן התפרצות מגפת הקורונה למשל, קראו הרבנים והמנהיגים של הציבור החרדי ללכת ולהתחסן. היום מפרסמים באתר ynet כי עשרות רבנים מחוגים שונים ואף מרוחקים ביניהם חתמו ביממה האחרונה על מכתב היסטורי, הקורא לכלל הציבור החרדי להתחסן מפני מחלת החצבת.

בחודשים האחרונים חלה החמרה משמעותית בהתפשטות החצבת, במיוחד בקרב ערים עם ריכוז חרדי גבוה. "ונשמרתם לנפשותיכם", ציווי פשוט מאוד אך חשוב מאוד ובהקשר של חיסונים נראה כי האוכלוסייה החרדית עדיין נמצאת מאחור. לא ברור למה, אבל נראה כי בסוגיות מסויימות בחברה החרדית מעדיפים להתעלם דווקא מהדבר הכל כך חשוב הזה. סליחה על ההכללה, אבל אין מה לעשות – אנחנו רואים בדיוק היכן המחלה התפרצה. לא בתל אביב, אלא בבני ברק. לא בחיפה אלא בחריש.

התמונות המטורפות מהפגנת המיליון של המגזר החרדי נגד הגיוס רק מחזקת את הטענה הזו. המוני צעירים שעולים על גגות ומנופים ללא פחד וללא חשש ממה שעלול לקרות. מותו של הצעיר החרדי שנפל מקומה 20, ומאוחר יותר התברר כהתאבדות, רק מחזקים את העובדה כי מדובר בצירוף מקרים ואפילו נס שכל שאר המפגינים יצאו בריאים ושלמים מכל הסיפור הזה, שהיה מאוד לא בטיחותי.

החרדים כנראה לא יתגייסו לצה"ל בזמן הקרוב, אז נקווה לפחות שבעקבות קריאת הרבנים להתחסן – המוני חרדים יקחו זאת לתשומת ליבם וייגשו כבר היום להתחסן בקופות החולים ולא יחכו לזמן שכבר יהיה מאוחר מדי.