נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יבקר הערב (ראשון) במשחק ה- NFL בין וושינגטון קומנדרס לדטריוט ליונס. על פי דיווח טראמפ מפעיל לחץ על הקומנדרס לקרוא לאצטדיון החדש והיוקרתי שלהם על שמו. הפרויקט מוערך ב-3.7 מיליארד דולר כך על פי הפרסום ב-ESPN. על פי הדיווח טראמפ מתכנן לנצל סמכויות ממשלתיות כדי לחייב את הקבוצה להקשיב לו.

דוברת הבית הלבן קרולין ליוויט כתבה : "זה יהיה שם יפהפה, כי הנשיא טראמפ הוא זה שהפך את בניית האצטדיון החדש לאפשרית". בקבוצה סירבו להגיב ל-ESPN, אך גורמים בקבוצה מסרו שהם מתכוננים זה כמה ימים לביקורו של טראמפ הערב במשחק הביתי ביום ראשון מול דטרויט ליונס, שם צפויות שיחות לא רשמיות בנושא האצטדיון. עד כה לא התקיימו דיונים רשמיים.

הלחץ של טראמפ מגיע לקראת חזרת הקבוצה לאתר אצטדיון RFK הישן, ששימש כביתה מ-1961 עד 1996 לקראת מעב. האצטדיון החדש, מקורה ובעל 65,000 מושבים, הוא חלק מפרויקט פיתוח ענק שצפוי להיפתח ב-2030. למרות שהקומנדרס מחזיקים בזכויות למכירת חסות מסחרית לאצטדיון, הם אינם יכולים להחליט חד-צדדית לקרוא לו על שם אדם פרטי.

השלמת שיפוץ האצטדיון צריכה לעבור שכבות האישורים הללו נותנות לטראמפ מנוף משמעותי. כנשיא, הוא מפקח על הסוכנויות הפדרליות האחראיות על אישורי סביבה ושימוש בקרקע דברים שהוא יכול להאט או לחסום אם יבחר. "יש לו קלפים לשחק", אמר מקור. "הוא יכול להקשות מאוד על בניית האצטדיון אלא אם כן יתיישרו איתו בנושא השם". לפי המקורות, טראמפ אינו מבקש לרכוש זכויות שם או שתורם פרטי יעשה זאת. הוא רוצה שהאצטדיון יישא את שמו כמחווה עצמאית

הפרויקט שנקרא RFK כולו הוא מאמץ הפיתוח הכלכלי הגדול בהיסטוריה של וושינגטון. הקומנדרס ישקיעו 2.7 מיליארד דולר (פלוס חריגות תקציב), והמחוז יתרום מיליארד דולר. הפיתוח יכלול דיור, מסחר ומתחם ספורט על פני 174 דונם. טראמפ התערב בעבר בענייני הקבוצה. ביולי הוא איים לחסום את האצטדיון אלא אם הקבוצה תחזיר את הכינוי הישן "רדסקינס", שננטש ב-2020.