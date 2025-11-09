לפי דיווחים ב"לה פריזיאן", השלוש תכננו לתקוף אולם הופעות או בר במרכז פריז ונעצרו לאחר חקירה ממושכת שכללה מעקבים וניטור רשתות • בחיפוש בבתיהן נמצאו מסמכים ופריטים המעידים על תכנון ראשוני של מתקפה

שלוש צעירות מוסלמיות אזרחיות צרפת נעצרו בסוף השבוע האחרון בחשד לתכנון פיגוע התאבדות בפריז, כך לפי דיווח היום (ראשון) ב"לה פריזיאן" הצרפתי. לפי חומרי החקירה, השלוש היו תחת מעקב ממושך, ובחיפוש בבתיהן נתפסו מסמכים ופריטים המעידים על כוונה לבצע מתקפות באולם הופעות או בבר במרכז פריז.

עוד נחשף בחומרי החקירה כי שלוש הצעירות יצרו קשר דרך רשתות חברתיות והתקרבו לאידיאולוגיה קיצונית. ב', בת 19, נחשבת למנהיגה, עם חשבון טיקטוק פעיל ויומן שבו תכננה נסיעה לפריז בעזרת תעודות מזויפות. ק', בת

21, נכה בכיסא גלגלים עם רקע של בעיות נפשיות, נחקרה בעבר בגין הסתה לטרור. א', בת 18, נשרה מהלימודים ומבודדת חברתית, נשמעה בשיחה מוקלטת מדברת עם ב' על "רצון לחלוק כבוד לבן לאדן".

החקירה שהתפתחה בקיץ כללה ניטור פעילות ברשתות החברתיות, מעקבים פיזיים וטלפוניים. לפי הדיווחים, התוכנית הייתה בראשית דרכה: החשודות דנו ברכישת ציוד, הכנת חגורות נפץ ואיתור יעדים כמו אולמות הופעה ומוקדי בילוי בפריז. לא נמצא, על פי הדיווחים, כי היו כבר אמצעים מבצעים בשלב מתקדם; עם זאת, חומרי התכנון במקושרים בחקירה.

עורך דינו של אחת הנאשמות ציין כי היא שמעה על התוכנית אך נכנסה לניסיון למנוע את הפיגוע, וסבר כי אין הוכחה כי היא השתתפה באופן פעיל סנגור אחר הביע דאגה בנוגע לטיפול הרפואי במכוני מעצר עבור מוחלשים פיזית ונפשית. נציגי התביעה מסרו כי החקירה נמשכת, והם יבחנו כעת עד כמה הדיווחים והמעשים מעידים על כוונה מבצעת.