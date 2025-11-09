בצה"ל אישרו כי הצלב האדום הגיע לנקודת מפגש בדרום רצועת עזה, וקיבל את ארונו של חלל חטוף. דקות ספורות לפני כן ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר כי "אנחנו אמורים לקבל את גופתו של סגן הדר גולדין אחר הצהריים"

אחרי 11 שנה: דובר צה"ל אישר היום (ראשון) כי "על פי המידע שהתקבל, הצלב האדום בדרכו לנקודת מפגש בדרום הרצועה, בה יועבר לידו ארון של חטוף חלל". כשעה לאחר מכן, הצלב האדום אישר כי גופתו של החלל החטוף הועברה לידיהם ועושה כעת את דרכו לעבר כח צה"ל בשטח הרצועה – ומשם לישראל. התחלת הליך השחרור מגיעה אחרי שחמאס הודיעו מוקדם יותר כי ישחררו את גופתו של הדר גולדין הי"ד – כשגם ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר זאת בהמשך היום.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (וידאו: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/לע״מ)

בהמשך משרד ראש הממשלה אישר כי "ישראל קיבלה לידיה, באמצעות הצלב האדום, את ארונו של חטוף חלל שנמסר לכוח צה"ל ושב"כ בתוך שטח הרצועה. משם יועבר לישראל – שם יתקבל במעמד צבאי עם הרב הצבאי הראשי.

לאחר מכן יועבר אל המרכז הלאומי לרפואה משפטית של משרד הבריאות. בתום הליך הזיהוי תימסר הודעה רשמית למשפחה".

"כל משפחות החטופים החללים עודכנו בדבר ובשעה קשה זו ליבנו עמן. המאמץ להשבת חטופינו נמשך ברציפות ולא יפסק עד השבתו של החטוף האחרון" נמסר. "הציבור מתבקש לכבד את פרטיות המשפחות ולהימנע מהפצת שמועות ומידע שאינו רשמי ומבוסס. נוסיף לעדכן במידע מהימן ככל שידרש".

עוד באותו נושא נתניהו מאשר: "אנחנו אמורים לקבל את גופתו של הדר גולדין היום" 13:29 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

למרות ההודעות הרשמיות שטענו כי מדובר בגופתו של גולדין, דובר צה"ל קרא לציבור: "צה"ל מבקש לנהוג ברגישות ולהמתין לזיהוי הרשמי שיינתן תחילה למשפחות החטופים". עוד הזכירו כי "חמאס נדרש לעמוד בהסכם ולבצע את כלל המאמצים הנדרשים כדי להחזיר את החטופים החללים".

כזכור, אתמול מקור בחמאס טען כי החלל החטוף הדר גולדין אותר באזור תל א-סולטאן, מערבית לרפיח. בהמשך פורסמו ברשת אל-ג'זירה תמונות מחילוץ גופתו, והרמטכ"ל אייל זמיר נפגש עם בני משפחת גולדין ועדכן אותם בפרטים הידועים לצה״ל עד כה.

עם זאת, הבוקר גורם מדיני הגיב בזעם לכך שחמאס עדיין לא החל בשחרור הגופה. "ישראל רואה בחומרה רבה את ההפרה שבעיכוב השבתו של החלל החטוף הדר גולדין, שלטענת חמאס נמצא בידייה" נמסר. "ישראל דורשת את השבתו המיידית". מספר שעות לאחר מכן, חמאס הודיעו כי ימסרו את החלל החטוף בשעה 14:00, כשכעת התחיל כאמור הליך העברתו לישראל.