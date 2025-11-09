דויד ברוזה משחרר אלבום הופעה מיוחד על טהרת הג'אז. אז איך נולד החיבור הראשוני שלו עם הז'אנר, ואיזה מוזיקאי מהתחום הוא העריץ לאורך השנים? כל הפרטים

דויד ברוזה הוא אחד האמנים המוערכים והחשובים במוסיקה הישראלית. ברוזה משחרר אלבום הופעה חיה חדש בשם BROZAJAZZ – PARIS ALHAMBRA. האלבום תופס רגע קסום אחד: הופעה שהוקלטה ב-14 בנובמבר 2024 בתיאטרון אלהמברה האייקוני בפריז, שם שילב ברוזה את שורשיו הים-תיכוניים, מקצבי הפלמנקו והמילים הפואטיות שלו עם האש המוזיקלית של הג'אז.

על הבמה מצטרפים לברוזה המנהל המוזיקלי עומר אביטל בבס, עדן לדין בפסנתר, איתמר בורוכוב בחצוצרה ואיתי מורחי בתופים. יחד הם מבצעים את שיריו האהובים ביותר של ברוזה בעיבודים מחודשים, מלאים באלתורים אינסטרומנטליים מורחבים שמדגישים את הספונטניות הגולמית והאנרגיה האינטימית של לילה אחד בלבד.

מסע אל הג'אז: מילדות ועד שיתוף פעולה

ברוזה, שקריירתו חוצה גבולות ויבשות כבר כמעט 50 שנה, מספר על מסעו אל הג'אז: "הייתי בערך בן שמונה כששמעתי לראשונה את גדולי הג'אז בסטודיו לאמנות של דודתי אילונה אהרון: מיילס דייוויס, דיזי גילספי, ג'ון קולטריין, צ'רלי פארקר ועוד רבים. בזמן שציירה, צליל ההרמוניות והאלתורים התמידיים על מלודיות ומקצבים היו מקור עמוק של הנאה והשראה. ככל שגדלתי ועברתי מציור לכתיבת שירים והלחנת מוזיקה, הכיוון שלי היה כזמר-יוצר, אבל תמיד היה לי צורך להיות קרוב לג'אז".

המפגש עם עומר אביטל בסוף מגפת הקורונה היה נקודת מפנה. "הערצתי את נגינתו במשך שנים רבות", מספר ברוזה. "פגשתי אותו בזמן שניגן סט עם הרביעייה שלו בחוץ, כי אסור היה להופיע בתוך הבית. חיפשתי שותף לפרויקט ייחודי שהפך לאלבום TEFILA – הלחנתי את המוזיקה ועומר עיבד והרחיב אותה. מדי פעם הייתי יושב עם להקת הג'אז שלו ומאלתר על שירים שלי, וכך יצרנו מופע מיוחד לפסטיבל הג'אז באילת".

ההופעה בפריז: מזכרת שהפכה לאלבום

ההופעה הבאה הייתה בפריז באלהמברה, שם החלטתי לצלם ולהקליט כדי שיהיה לנו למזכרת. עכשיו אני מקווה שהמאזינים ייהנו מהקסם והריגוש של BROZAJAZZ בפריז".

ג'יי בקנשטיין-ספיירו ג'יירה, מבקר מוזיקה ותיק, מוסיף: "במשך חמישה עשורים, דויד ברוזה מעולם לא הפסיק לחפש גישה חדשה לשיריו. אלמנטים של מוזיקה מזרח ים תיכונית, פלמנקו, ברזילאית, קריבית וצפון אמריקאית חודרים לכתיבתו ולהקלטותיו. זו הייתה רק שאלה של זמן עד שינסה סגנון ג'אז אקוסטי אמיתי".