מהומה בישיבת הממשלה על הכוונה לבטל את הטבות המס לחיילים. השרים תקפו את סמוטריץ: "מביאים בשורת טובות אבל אפשר לחכות עם הגזרות"

מהומה פרצה במהלך ישיבת הממשלה היום (ראשון), כאשר השרים דנו על חוק ההסדרים לתקציב המדינה לשנת 2026. לפי הצעת החוק, משרד האוצר בראשות השר בצלאל סמוטריץ' רוצים לבטל הטבות מס מסוימות כבר בינואר 2026.

במהלך הדיון תקפו השרים את שר האוצר סמוטריץ'. כך למשל:

שר התיירות (וגם הבינוי והשיכון) חיים כץ לסמוטריץ': "תביאו את ההטבות מול הגזרות".

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "מביאים בשורת טובות אבל אפשר לחכות עם הגזרות של האוצר. דחיתם את זה כל שנה וזה יפגע במערך הלוחם".

סמוטריץ' השיב: "מביאים הטבות אבל נכון שגם הסכם דוקלר (הסכם הטבות מס שנחתם ב-1995, נ.פ) שנותן הטבות מס לאנשי כוחות הביטחון חייב להתבטל".

ואז בן גביר הצטרף: "זה יפגע באלפי חיילים לוחמים ואלפי שוטרים לוחמים ואלפי סוהרים בתפקידי לוחמי כליאה. אסור לעשות את זה".