דיון העדות במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו שתוכנן להתקיים מחר בוטל, זאת בעקבות בקשת נתניהו לשופטים בשל "פגישות מדיניות דחופות"

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש היום (ראשון) מבית המשפט לבטל את דיון העדות שתוכנן להתקיים מחר עבור משפטו בתיקי האלפים, זאת בשל "פגישות מדיניות דחופות". בקשתו התקבלה על ידי השופטים, שהודיעו כי הדיון יבוטל.

כזכור, גם בדיון האחרון שנערך במשפט נתניהו פרקליטיו ביקשו הפסקה ארוכה, לטענתם "כדי לנסוע לקריה". במהלך הדיון נרשמה מהומה באולם בית המשפט, אחרי שיורם יהודאי, אביו של רון יהודאי ז"ל שנרצח במסיבת הנובה התפרץ לעבר נתניהו וצעק: "אני מבקש להיפגש איתך ואתה מסרב. לא נעזוב אותך עד שתקים ועדת חקירה ממלכתית. ברור לך? אני ארדוף אותך". בעקבות התקרית, יהודה הוצא מהאולם.

ממועצת אוקטובר נמסר כי "בתחילה סרבו מאבטחי בית המשפט להכניס אותו לדיון כשהוא מחזיק את תמונת בנו שנרצח במסיבת הנובה. יהודאי ביקש להסתכל לנתניהו בעיניים, אחרי שנתיים בהן הוא מסרב להיפגש עם המשפחות השכולות – ולדרוש ממנו ועדת חקירה ממלכתית".