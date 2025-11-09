בידיעות אחרונות הוחלט לסגור את רשת המקומונים של mynet כולל האתר. במסגרת המהלך יפוטרו עשרות עובדים שאמורים לקבל בהמשך את ההודעה

דרמה בידיעות אחרונות. הנהלת הרשת החליטה לסגור את רשת המקומונים של mynet כולל האתר. במסגרת המהלך יפוטרו עשרות עובדים שאמורים לקבל היום (ראשון) את ההודעה. כך על פי הפרסום של כתב וואלה דוד וורטהיים. Mynet היא רשת המקומונים של ידיעות אחרונות הפעילה ב-21 ערים שונות.

בנוסף יש לרשת אתר חדשות המתעדכן עם החדשות המקומיות של אותם ערים. הרשת פרוסה מהקריות בצפון ועד אשדוד בדרום וכוללת כמות גדולה של ערים בגוש דן.

עוד באותו נושא עכשיו זה סופי: העיתונאי הסרוג מונה לעורך ידיעות 09:34 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏

עד כה לא יצא פרסום רשמי על ההחלטה מטעם ידיעות אחרונות. ורטהיים דיווח כי ההודעה לעובדים תצא בשעות הצהריים.