3.25 מיליארד ש"ח למשרתי הקבע: בגיבוי ראש הממשלה נתניהו – שר הביטחון ושר האוצר מודיעים על החלטה לחיזוק מעמד משרתי הקבע הכוללת מענק על אבדן הכנסה של בת הזוג, ארנק דיגיטלי, הרחבת קרן סיוע, מענקים, הטבות ברכישת דירה, לימודים אקדמיים ועוד

הממשלה אישרה היום (ראשון) החלטה תקדימית אותה יזמו שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', בשיתוף עם צה"ל ובגיבוי ראש הממשלה בנימין נתניהו, הכוללת שורת צעדים חברתיים וכלכליים רחבים להוקרת משרתי הקבע וחיילי החובה בצה"ל.

ההחלטה גובשה בעבודה משותפת של משרד האוצר, משרד הביטחון וצה"ל, וכוללת הקצאה כוללת של 3.25 מיליארד שקלים לשנים 2025 עד 2029.

ההחלטה כוללת מענקים ותמריצים חדשים למשרתי הקבע, קרן סיוע כלכלית ורגשית למשרתי קבע ולבני משפחותיהם, וארנק דיגיטלי אישי בשווי אלפי שקלים שישמש לתשלומי אגרות, רווחה ופנאי. בנוסף, רשות מקרקעי ישראל תקדם פתרונות דיור ייעודיים והטבות לרכישת דירה למשרתי הקבע והמערך הלוחם, מתוך מטרה לחזק את הביטחון הכלכלי של המשרתים ולעודד המשך שירות ארוך ומשמעותי.

ההחלטה קובעת בנוסף כי לוחמים ששירתו במלחמת התקומה ואיבדו את זכאותם לתוכנית "ממדים ללימודים" יקבלו מענק חד־פעמי למימון השכלה גבוהה. הממשלה תכריז על יום ממלכתי להוקרת כלל חיילי צה"ל, תעניק התאמות אקדמיות למשרתי חובה וקבע שנאלצו להפסיק את לימודיהם בשל שירותם, ותנהיג קדימות בקבלת שירותים במשרדי ממשלה לחיילים לוחמים בתקופות חירום. בנוסף, תתאפשר העברת מידע מבוקרת לרשויות מקומיות לשם הענקת סיוע והטבות, ותתקבע הכרה ממלכתית בשירות הצבאי במכרזי שירות המדינה.

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "אנשי הקבע ובני משפחותיהם הם הלב הפועם של צה"ל. הם אלו שנושאים על כתפיהם את ביטחון המדינה יום ולילה – גם בשגרה וגם בשנתיים הקשות מאז פרוץ המלחמה. אני מודה לכל העוסקים במלאכה על השותפות והמחויבות למהלך החשוב הזה. נמשיך לפעול למען כל המשרתים בסדיר, בקבע ובמילואים כאחד. זאת החובה שלנו".