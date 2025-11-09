משרד הבריאות עדכן כי ילד בן 7 נפטר עם הגעתו למיון, לאחר שחלה בחצבת, זהו מקרה התמותה התשיעי מחצבת מתחילת ההתפרצות

משרד הבריאות עדכן כי אמש (שבת) ילד בן 7 נפטר עם הגעתו למיון, לאחר שחלה בחצבת הילד עם מחלת רקע, חוסן במנה אחת כנגד חצבת. זהו מקרה התמותה התשיעי מחצבת מתחילת ההתפרצות.

מדובר במקרה התמותה התשיעי מאז החלה התפרצות המחלה, כאשר עד כה, כלל המקרים היו תינוקות בריאים וללא מחלות רקע שלא חוסנו נגד המחלה. נכון להיום יש 16 מאושפזים בבתי החולים, מתוכם 8 בטיפול נמרץ לאחר שחלו בחצבת.

משרד הבריאות מדגיש את חשיבות ההגעה בזמן לקבלת טיפול רפואי עם הופעת התסמינים או חשד להידבקות במחלה. הגעה בזמן – מצילה חיים, בנוסף מהמשרד נמסר: "משרד הבריאות שב ומזכיר כי חצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח. המשרד מדגיש את חשיבות ההגעה בזמן לקבלת טיפול רפואי עם הופעת התסמינים או חשד להידבקות במחלה".

מאז חודש ספטמבר ובהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה, חלה בירושלים עלייה של 500% במתן החיסונים ובבית שמש ניכרת עלייה אף גבוהה יותר – 630%. לנוכח נתונים אלו, הכיסוי החיסוני של מנה ראשונה (בין הגילים 6-1) נגד חצבת בירושלים עלה מ-77% ל-84% ובבית שמש מ-72% ל-82.6%. משרד הבריאות ממליץ למי שאינם מחוסנים וכן, להורים לתינוקות שקיבלו חיסון אחד בגילי 6-11 חודשים, להימנע מהשתתפות באירועים מרובי משתתפים בערים עם התפרצות עקב הסיכון מהדבקה.