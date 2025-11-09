שליח הבית הלבן סטיב וויטקוף הספיד את איתי חן הי"ד בסרטון שהוקרן בהלווייתו: "יליתי שאיתי עזר לרפא חלק מליבי, חלק שחשבתי שלעולם לא יוכל להיות שלם שוב אחרי אובדן בני"

שליח הבית הלבן למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, הספיד את החלל החטוף סמ"ר איתי חן הי"ד בסרטון שהוקרן בהלווייתו היום (ראשון). בדבריו וויטקוף סיפר כי רצה להגיע להלוויה, ותיאר את הפגישות שהיו לו עם בני משפחתו.

"אני עומד לפניכם היום בחושת ענווה לדבר על בחור צעיר שלא הייתה לי הזדמנות לפגוש בחיי. אבל את רוחו למדתי להכיר לעומק דרך משפחתו, סיפורו והאור שהוא ממשיך להפיץ בעולם הזה" אמר וויטקוף. "ב-7 באוקטובר 2023, כאשר טרור וכאוס שטפו את מדינת ישראל, איתי חן עמד להגנתם של אחרים. ברגעים קשים אלה, איתי גילה את הגבורה השקטה המגדירה אומץ אמיתי, את הנכונות להתמודד עם סכנה בלתי נתפסת כדי שאחרים יוכלו לחיות. אומץ ליבו ברגעים ההם והקורבן שהקריב למען ביטחון עמו יעמדו לנצח כעדות לעוצמת רוחו ואצילות ליבו".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: מטה משפחות החטופים)

"שמעתי לראשונה על איתי ברגע שבו העולם חיפש אור בחושך בלתי נתפס, תקופה של שברון לב וכאב בלתי פוסק שחשפה כיצד אהבה, אפילו תחת הלחץ הגדול ביותר, יכולה להפוך לכוח חזק יותר מפחד" סיפר. "הכרתי את הוריו לא רק כאלו שנאבקו למען בנם, אלא כהתגלמות חיה של אהבה שלא תיכנע. כל שיחה, כל תפילה, כל דמעה שחלקתי איתם חשפו משהו קדוש: לאהבה טהורה יש את הכוח להניע אומות שלמות, לאחד זרים ולגבור על הייאוש עצמו".

וויטקוף הודה כי "לא הכרתי את איתי פיזית, אבל הכרתי אותו בזכות כוחם של אלה שאהבו אותו. אומץ ליבה של משפחתו, סירובם לתת לעולם הזה לשכוח אותו, הפכו למגדלור לא רק עבורי, אלא עבור רבים אחרים ברחבי העולם. הם הזכירו לנו שגם בחושך, האור לא כבה. הוא מחכה שיישאו אותו אלה שמסרבים לוותר. המסע הזה גם גרם לי לחשוב בדרכי שלי על בני, אנדרו, שמותו עיצב מחדש את ליבי לנצח".

לדבריו, "אובדן ילד הוא כאב נכבד שאי אפשר לתאר במילים – ובכל זאת, דרך הכאב הזה מצאתי את עצמי נמשך למשפחות כמו משפחת חן. זה הרגיש כאילו אנדרו, בדרך אלוהית כלשהי, הנחה אותי אל אלה שזקוקים לקול, יד, חבר. ובעזרה להם, מצאתי פיסות ריפוי לנשמתי שלי. גיליתי שאיתי עזר לרפא חלק מליבי, חלק שחשבתי שלעולם לא יוכל להיות שלם שוב אחרי אובדן בני. על כן אהיה אסיר תודה לנצח, ואני רוצה לחשוב שאיפשהו מעבר לעולם הזה, איתי ואנדרו מצאו זה את זה, שתי נשמות יפות שמחייכות אלינו מלמעלה בידיעה שהצלחנו למצוא ייעוד בתוך הכאב שלנו".

עוד באותו נושא איתי חן הי"ד הובא למנוחות: "תודה לכל הדור שאתה חלק ממנו" 10:56 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

"היום, כשאנו מביאים את איתי למנוחת עולמים, אני רוצה לומר זאת: סיפורו של איתי אינו סיפור של תבוסה. זהו סיפור על אהבה וגבורה מתמשכת" הדגיש. "מסירותה של משפחתו, והחמלה והאחדות שהיא עוררה ברחבי העולם, הן הוכחה חד משמעית לכך שאהבה גוברת על פחד, גוברת על שנאה, ואפילו על המוות עצמו.

בסיכום דבריו וויטקוף פנה לבני המשפחה: "הראיתם לעולם מהי אמונה. לימדתם אותי מהו חוסן אמיתי והזכרתם לי, דרך הכאב והחסד שלכם, שמטרתנו עלי אדמות היא לא רק להתקיים, אלא לאהוב זה את זה כאילו כל חיים הם שלנו.מי ייתן ואלוהים יברך את משפחת חן ואת כל החטופים, יברך את מדינת ישראל, ויברך את ארצות הברית. מי ייתן והאל ינחם את כולם בידיעה שאורו של איתי ימשיך לזרוח בחיים שהוא נגע בהם, כולל שלי, בצורה עמוקה מאוד. ומי ייתן וכולנו נכבד אותו על ידי כך שנחיה עם אותו אומץ, תקווה ואהבה אינסופית שהגדירו את חייו של איתי. תודה".