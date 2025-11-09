פיטר פלצ'יק אחד מהספורטאים הגדולים בישראל יודיע בקרוב על פרישה. הג'ודוקא שזכה במדליות אולימפיות בטוקיו ופריז, צפוי לכנס מסיבת עיתונאים בקרוב

פיטר פלצ'יק אחד מהספורטאים הגדולים בישראל יודיע בקרוב על פרישה מג'ודו. הגודוקא שזכה במדליות אולימפיות בטוקיו 2020 ופריז 2024, צפוי לכנס מסיבת עיתונאים בקרוב. כך על פי הפרסום באתר One.

פיטר פלצ'יק בן ה-33 לכותרות לראשונה כשזכה במדליית ארד באליפות אירופה בתל אביב כשהיה בן 26. שנתיים אח"כ הוא כבר זכה באליפות אירופה. הוא היה חלק ממדליית הארד של נבחרת ישראל בג'ודו באולימפיאדת טוקיו ארבעה שנים לאחר מכן זכה בעצמו במדליית ארד בפריז.

בין האולימפיאדות זכה ב-2022 במדליית הארד האישית באליפות העולם וב-2023 היה שותף גם למדליית הארד הקבוצתית באליפות העולם. במשחקים בפריז הוא נשא את דגל ישראל בטקס הפתיחה. לפי הדיווח ההחלטה התקבלה משיקולים אישיים ומשפחתיים.