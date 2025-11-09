משטרת ישראל השלימה את ההערכות לקראת המשחק בבלומפילד בין מכבי תל אביב לבית"ר ירושלים שינעל את המחזור העשירי בליגת העל

משטרת ישראל השלימה את ההערכות לקראת המשחק הערב (ראשון) בין מכבי תל אביב לבית"ר ירושלים שינעל את המחזור העשירי בליגת העל. בסיום המשחק הליגה תצא לפגרה של שלושה שבועות. שוטרים רבים של משטרת מחוז ת"א, סדרנים ומאבטחים באזור אצטדיון בלומפילד בתל אביב.

האצטדיון יפתח בשעה 18.30 ותתבצע בדיקה קפדנית בקרב הבאים לאצטדיון. משעה 15.30 יסגרו רחובות: אמץ, שארית ישראל, התחיה המשטרה פרסמה הנחיות לאוהדים: "יתבצע בידוק קפדני לכלל האוהדים ולכן יש להגיע מוקדם על מנת למנוע לחץ בשערים. חל איסור מוחלט על כניסה עם נשק ואין אפשרות להשאיר בכניסה.

חל איסור מוחלט על הפעלת רחפנים במהלך המשחק. לא תותר הכנסת אלכוהול למקום ולא תותר כניסת אוהדים שיהיו תחת השפעת אלכוהול. ציבור הנהגים מתבקש להחנות את הרכבים רק במקומות המיועדים לכך, תתבצע אכיפה מוגברת כנגד חניית רכבים בריונית במקומות אסורים.

"הכנסת ציוד עידוד מותנית באישור כב"ה והמשטרה בלבד. חל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות ואמצעי פירוטכניקה אחרים, דבר העלול לסכן חיי אדם ולהביא לפגיעות בנפש ובגוף.

הפעלת אמצעים פירוטכנים עלולה לגרור קנס ע"ס 3,000 ₪ והליך פלילי. לא תותר כניסה למשחק עם רעלות פנים, חם צוואר, או כל פריט לבוש שמקשה על זיהוי האדם. כל מי שיגיע למשחק עם פריט לבוש שמקשה על זיהוי הלובש, ייקנס ב500 שח ותיאסר כניסתו לאצטדיון".

אנו קוראים לקהל האוהדים, להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מגילויי אלימות פיזית או מילולית, לשמור על הוראות החוק והסדר הציבורי בטרם, במהלך ולאחר המשחק. שימרו על אווירה ספורטיבית וחווית ספורט מהנה לכולם.