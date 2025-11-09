ראש המפלגה הנוצרית בלבנון, סאמי א־ג'מייל, קרא לפתוח במשא ומתן עם ישראל כדי לשים קץ למלחמה בדרום • לדבריו, "המשך ההתבצרות והנשק של חיזבאללה מביאים את לבנון אל סף חורבן"

ראש מפלגת הנוצרים בלבנון, סאמי א-ג'מייל, התבטא אמש (שבת) באופן חריג במערכת הפוליטית הלבנונית, כשהביע תמיכה ברעיון של ניהול מו״מ עם ישראל, גם אם יידרש לכך שיתוף נשיא לבנון, ג'וזף עאון. לדבריו, "החשוב הוא להביא לסיום מוחלט של המלחמה בדרום".

בנוסף, תקף א-ג'מייל את "חיזבאללה" על השימוש בנשק נגד אזרחי לבנון, וטען כי אין אפשרות לקיים בחירות חופשיות במדינה כל עוד הארגון החמוש שולט בשטח ומרתיע מועמדים ובוחרים. לדבריו, "חיזבאללה מדבר על לחץ בהצבעה של הלבנונים בחו״ל, בזמן שבתוך לבנון הוא מפעיל טרור פוליטי באמצעות נשקו כך אי אפשר לדבר על דמוקרטיה".

עוד הוסיף כי יו"ר הפרלמנט נביה ברי צריך לפעול לפי החוקה ולהעלות להצבעה את הצעת החוק שתאפשר ללבנונים בחו״ל להצביע עבור חברי הפרלמנט של המדינה. עם זאת ציין כי ברי "רק מעביר מסרים ואינו שולט באף אחד מהצדדים".

בסיום דבריו הבהיר א-ג'מייל כי "חיזבאללה הורס את מאמצי הנשיא עאון, מקל על התקפות ישראל ומעמיק את הפגיעה בריבונות לבנון". הוא קרא לממשלה לנקוט יוזמה דיפלומטית ולהחזיר את לבנון לשולחן המשא ומתן עם ישראל, כדי למנוע הידרדרות נוספת ולשמור על שלמות המדינה.