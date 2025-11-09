אח בכיר בבית חולים בדרום, תושב הפזורה הבדואית, נעצר כשיצא מאתר בנייה לאחר שהסיע שוהים בלתי חוקיים מחברון. מעצרו הוארך בשביל הגשת כתב אישום

אח בכיר בבית חולים בדרום, תושב הפזורה הבדואית, נעצר כשיצא מאתר בנייה לאחר שהסיע שוהים בלתי חוקיים מחברון. מעצרו הוארך עד למחר (שני) בשביל מיצוי החקירה והגשת כתב אישום. מתחילת השנה נתפסו מעל 800 שוהים בלתי חוקיים ונסגרו 141 עסקים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . מעצר אח בכיר | צילום: דוברות המשטרה

במהלך סוף השבוע האחרון, בפעילות שגרתית של שוטרי תחנת ערוער באתרי בנייה בפזורה הבדואית, הבחינו השוטרים ברכב חשוד יוצא מאתר בנייה ובתוכו שלושה חשודים וכלי עבודה, בבדיקה עלה כי החשודים הם שוהים בלתי חוקיים תושבי נפת חברון, והנהג תושב הפזורה בשנות ה-30 לחייו משמש כאח בכיר בבית חולים בדרום.

עוד באותו נושא תוך שעתיים: נעצרו שלושה שב"חים שגנבו רכבים בגוש דן 10:20 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

ממשטרת ישראל נמסר: "שוטרי מרחב הנגב של המחוז הדרומי מבצעים כל העת פעילות אכיפה כנגד עבירות העסקה, הסעה והלנת שוהים בלתי חוקיים כל זאת במטרה לחזק את ביטחון הציבור: העסקת שוהים בלתי חוקיים בניגוד לחוק אינה רק עבירה פלילית, אלא גם מהווה סיכון ישיר לביטחון הציבור. משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות ובאמצעים מגוונים, לרבות באמצעות צווים מנהליים ואכיפה מוגברת, כנגד בעלי עסקים ואזרחים המסייעים ולוקחים חסות על אותם שוהים בלתי חוקיים".