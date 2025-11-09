אחרי נסיון ההתאבדות השני שלה הבוקר, המשטרה מבקשת להחרים את דרכונה של הפצ"רית לשעבר יפעת תומר־ירושלמי, למנוע את יציאתה מהארץ ולהחיל את מעצר הבית שלה במסגרת אשפוז בבית החולים

המשטרה ביקשה מבית המשפט להחרים את דרכונה של הפצ"רית לשעבר, האלופה (מיל') יפעת תומר ירושלמי, וכן להטיל עליה צו האוסר את יציאתה מישראל.

לפי הדיווח של עיתונאי 'ידיעות אחרונות', לירן תמרי, המשטרה גם מבקשת להחיל את מעצר הבית של תומר־ירושלמי במסגרת אשפוז בבית החולים, זאת בשל מצבה הרפואי.

בכיר במשטרה מסר כי החשש המרכזי בתיק עדיין נוגע לניסיון אפשרי לשיבוש מהלכי חקירה, ואף ציין כי "החשש לשיבוש חקירה נותר ואף התגבר".

בתוך כך, צוות מד"א הוקפץ לביתה של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תמר ירושלמי, ופינה אותה לבית החולים – זאת לאחר שעל פי החשד הפצ"רית בלעה כדורי שינה. עוד הובהר כי לא נשקפת סכנה לחייה.

מבית החולים איכילוב נמסר כי "הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר פונתה הבוקר למחלקה לרפואה דחופה באיכילוב. הצוותים הרפואיים מעריכים כעת את מצבה".