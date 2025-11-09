עו"ד אפרים דמרי טוען כי היועמ"שית גלי בהרב־מיארה הייתה מעורבת בכל שלב בחקירת פרשת הפצ"רית, ומעריך שתזומן בקרוב לחקירה תחת אזהרה

עו"ד אפרים דמרי, המייצג את לוחמי כוח 100 בפרשת שדה תימן, טוען כי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב־מיארה, הייתה מעורבת באופן אישי וצמוד בכל שלבי החקירה של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, האלופה (מיל') יפעת תומר ירושלמי.

בריאיון שנתן הבוקר (ראשון) לשדר אבי רצון ברדיו 'גלי ישראל', אמר דמרי: "כמי שבקיא מאוד בתיק, וכמי שהיה בדיונים עצמם, נתקלתי בלא מעט שיחות והצהרות של הפרקליטות הצבאית, ולפיהן היועמ"שית מעורבת בכל פסיק, בכל שורה ובכל הארכת מעצר של אותם לוחמי כוח 100. אני מניח שהדבר הזה נכון, כי אין לזה לאן ללכת".

לדבריו, לאור עומק המעורבות של בהרב־מיארה, ייתכן כי בקרוב גם היא תידרש למסור עדות במסגרת החקירה ואף תיחקר תחת אזהרה:

"מעריך שהיועמ"שית תזומן לחקירה שתהפוך במהרה לחקירה תחת אזהרה. מהרגע הראשון אמרתי שבהרב־מיארה והפצ"רית היו בקשר אדוק בעניין פרשיית שדה תימן".