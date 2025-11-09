עו"ד אפרים דמרי, המייצג את לוחמי כוח 100 בפרשת שדה תימן, טוען כי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב־מיארה, הייתה מעורבת באופן אישי וצמוד בכל שלבי החקירה של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, האלופה (מיל') יפעת תומר ירושלמי.
בריאיון שנתן הבוקר (ראשון) לשדר אבי רצון ברדיו 'גלי ישראל', אמר דמרי: "כמי שבקיא מאוד בתיק, וכמי שהיה בדיונים עצמם, נתקלתי בלא מעט שיחות והצהרות של הפרקליטות הצבאית, ולפיהן היועמ"שית מעורבת בכל פסיק, בכל שורה ובכל הארכת מעצר של אותם לוחמי כוח 100. אני מניח שהדבר הזה נכון, כי אין לזה לאן ללכת".
לדבריו, לאור עומק המעורבות של בהרב־מיארה, ייתכן כי בקרוב גם היא תידרש למסור עדות במסגרת החקירה ואף תיחקר תחת אזהרה:
"מעריך שהיועמ"שית תזומן לחקירה שתהפוך במהרה לחקירה תחת אזהרה. מהרגע הראשון אמרתי שבהרב־מיארה והפצ"רית היו בקשר אדוק בעניין פרשיית שדה תימן".
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
היועמשית הבוגדת במדינה מאז מינויה ועכשיו עם הפצרית צריכה לעמוד לדין ולהיזרק לכלא העל אין סוף ניסיונות ההפיכ שלה, עם בגץ, נגד הממשלה ומחנה הימין ולשימור דיקטטורת בגץ!
היועמשית הבוגדת במדינה מאז מינויה ועכשיו עם הפצרית צריכה לעמוד לדין ולהיזרק לכלא על אין סוף ניסיונות ההפיכה שלה, עם בגץ, נגד הממשלה ומחנה הימין ולשימור דיקטטורת בגץ!11:25 09.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חוקר
עכשיו פורסם שהמשטרה הטילה מגבלות על הפצרית שלא תסגיר את היועמשי"ת או מישהוא מאנשיה ומקורבים לה,מן הסתם הכוונה למשטרה של ראש בלטה בועז,שחושב להמשיך לעבוד על כולם בעיניים הוא גם...
עכשיו פורסם שהמשטרה הטילה מגבלות על הפצרית שלא תסגיר את היועמשי"ת או מישהוא מאנשיה ומקורבים לה,מן הסתם הכוונה למשטרה של ראש בלטה בועז,שחושב להמשיך לעבוד על כולם בעיניים הוא גם צריך להחקר .המשך 11:28 09.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
טוני
בעוד הכותרת מדברת על מעורבות היועמ"שית "בכל שלב בחקירת פרשת הפצ"רית", עורך הדין דמרי מדבר על מעורבות היועמ"שית "בכל פסיק, בכל שורה ובכל הארכת מעצר של לוחמי כוח 100". הגיע...
בעוד הכותרת מדברת על מעורבות היועמ"שית "בכל שלב בחקירת פרשת הפצ"רית", עורך הדין דמרי מדבר על מעורבות היועמ"שית "בכל פסיק, בכל שורה ובכל הארכת מעצר של לוחמי כוח 100". הגיע הזמן להבין שמדובר בשני דברים שונים. בפרט, אין שום "פצצה" בכך שהיועמ"שית ליוותה באופן צמוד את חקירת מעשי ההתעללות (לכאורה) שעשו אותם חיילים.המשך 11:44 09.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גולי
כולם כתבו בימים האחרונים שהיועמשי"ת שותפה לפשע ולשחיתות עד לשד עצמותיה והיא הכווינה את כל האירוע עם אנשי שלומה ומלאכי החבלה הצמודים לה,על כן היא חייבת לתת את הדין...
כולם כתבו בימים האחרונים שהיועמשי"ת שותפה לפשע ולשחיתות עד לשד עצמותיה והיא הכווינה את כל האירוע עם אנשי שלומה ומלאכי החבלה הצמודים לה,על כן היא חייבת לתת את הדין ,רק מאחורי סורג ובריח לא פחות מזה.המשך 11:57 09.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
טוני
בעוד הכותרת מדברת על מעורבות היועמ"שית "בכל שלב בחקירת פרשת הפצ"רית", עורך הדין דמרי מדבר על מעורבות היועמ"שית "בכל פסיק, בכל שורה ובכל הארכת מעצר של לוחמי כוח 100". הגיע...
בעוד הכותרת מדברת על מעורבות היועמ"שית "בכל שלב בחקירת פרשת הפצ"רית", עורך הדין דמרי מדבר על מעורבות היועמ"שית "בכל פסיק, בכל שורה ובכל הארכת מעצר של לוחמי כוח 100". הגיע הזמן להבין שמדובר בשני דברים שונים. בפרט, אין שום "פצצה" בכך שהיועמ"שית ליוותה באופן צמוד את חקירת מעשי ההתעללות (לכאורה) שעשו אותם חיילים.המשך 11:44 09.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חוקר
עכשיו פורסם שהמשטרה הטילה מגבלות על הפצרית שלא תסגיר את היועמשי"ת או מישהוא מאנשיה ומקורבים לה,מן הסתם הכוונה למשטרה של ראש בלטה בועז,שחושב להמשיך לעבוד על כולם בעיניים הוא גם...
עכשיו פורסם שהמשטרה הטילה מגבלות על הפצרית שלא תסגיר את היועמשי"ת או מישהוא מאנשיה ומקורבים לה,מן הסתם הכוונה למשטרה של ראש בלטה בועז,שחושב להמשיך לעבוד על כולם בעיניים הוא גם צריך להחקר .המשך 11:28 09.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
היועמשית הבוגדת במדינה מאז מינויה ועכשיו עם הפצרית צריכה לעמוד לדין ולהיזרק לכלא העל אין סוף ניסיונות ההפיכ שלה, עם בגץ, נגד הממשלה ומחנה הימין ולשימור דיקטטורת בגץ!
היועמשית הבוגדת במדינה מאז מינויה ועכשיו עם הפצרית צריכה לעמוד לדין ולהיזרק לכלא על אין סוף ניסיונות ההפיכה שלה, עם בגץ, נגד הממשלה ומחנה הימין ולשימור דיקטטורת בגץ!11:25 09.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר