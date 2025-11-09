ערב מרגש בתיאטרון הקאמרי לציון 20 שנה לנפילת ליאור וישינסקי ז"ל: הופעות של ציפורלה, אילנית ומוני מושונוב, ומלגות ללוחמים משוחררים מדניאל הגרי

ביום שישי בצהריים התקיים בתיאטרון הקאמרי בתל אביב האירוע השנתי "שרים לליאור", לציון 20 שנה לזכרו של ליאור וישינסקי ז"ל, שנפל בציר פילדלפי. האירוע, שאורגן על ידי הוריו של ליאור, השחקנים שלמה ואסנת וישינסקי, כלל הופעות של אמנים מובילים כמו ציפורלה, אילנית, סנדרה שדה, מוני מושונוב ושלמה בראבא.

את הערב הנחו ששי קשת ויונה אליאן-קשת, ובשיאו בוצע "שיר לשלום" על ידי ששי קשת ולהקת הנח"ל.

במהלך האירוע הוענקו מלגות לימודי אמנות ללוחמים משוחררים. מי שהעניק השנה את המלגות הוא לא אחר מאשר דובר צה"ל לשעבר, דניאל הגרי.

בין הנוכחים היו דמויות בולטות כמו מרים זוהר, צדי צרפתי, אודי אנג'ל, ראש עיריית תל אביב-יפו רון חולדאי ואשתו יעל, המלחין קובי אושרת ואשתו עדה ועוד.

הערב היה מלא רגש ומוזיקה, והצליח לשמר את מורשתו של ליאור דרך תמיכה בדור הצעיר של אמנים.