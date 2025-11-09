אחרי שהושב לישראל בשבוע שעבר, סמ"ר איתי חן הי"ד הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי קריית שאול. נשיא המדינה יצחק הרצוג הספיד את מותו וקרא להקמת ועדת חקירה ממלכתית: "חייבים לבוא צעדים של תיקון וריפוי לאומי"

דרכו האחרונה: 5 ימים אחרי שהושב לישראל, החלל החטוף סמ"ר איתי חן הי"ד מובא למנוחות כעת (ראשון) בבית העלמין הצבאי קריית שאול. מסע ההלוויה יצא מבית המשפחה בנתניה, כשהציבור עמד בצידי הדרך עם דגלי ישראל כדי לחלוק לו כבוד אחרון.

צפו בשידור ישיר:

ההלוויה נפתחה בהשמעת הקלטה מקולות הקשר של איתי חן והלוחמים בבוקר ה-7 באוקטובר. "אני נרגש לעמוד כאן ולסגור מעגל עבור משפחת חן. זה רגע מצמרר שבו הוא שב לישראל למנוחת עולמים" הספיד נציג צה"ל. "איתי תמיד רצה שירות משמעותי למדינת ישראל, ונלחם כדי להגיע לשריון. הוא הפגין אהבה וגאווה אינסופית, שממשיכה לפעום היום בלב של כולנו. את המילה גיבור שומעים לעיתים קרובות – אבל במקרה של איתי, אין מילה אחרת שיכולה לתאר אותו. איתי היה גיבור במעשיו, שלא ביקש דבר לעצמו – רק לעשות את מה שנכון".

הרצוג: "דור של יהלומים, מגדלורים וגיבורים"

נשיא המדינה יצחק הרצוג הספיד את איתי: "סוף סוף שבת אלינו אחרי יותר משנתיים של כאב. כעת, כראוי למי שסיפורו הפך לשם דבר בכל תבל, אנחנו ניצבים כאן כדי ללוות אותך בדרכך האחרונה. בפתח דברי אני זועק כי המשימה עוד לא הושלמה, למרות סגירת מעגל מרגשת זו. כל שם של אהוב מביא תחושת הקלה. מכאן אני שב על דרישה ברורה – סגן הדר גולדין, שמצפים לשובו בשעות הקרובות, דרור אור, רס"ל רן גואילי, מני גודארד, וסודטיסק רינטאלאק – עדיין מוחזקים בידי האוייב. מוטלת עלינו חובה קדושה להשיב את כולם, ולא להרפות ולהחזירם למנוחת עולמים בנוף מולדתם".

"תודה לכל הדור שאתה, איתי, חלק ממנו. בכל טקס וניחום, אני מוצא את עצמי נפעם שוב ושוב מהדור הזה. תראו איזה אוצרות ודור לתפארת נהיה לנו. דור של יהלומים, מגדלורים וגיבורים אחד אחד, שמבהיקים ומאירים לנו מרחוק. דור של לבבות זהב, גיבורי על. הדור שינהיג אותנו לעבר מחר ישראלי משותף וטוב יותר, שמצפה לא רק שנשלח אותו לקרב, אלא גם שייתן דוגמה אישית. עלינו להודות לאלה שנפלו למעננו ולהיות ראויים להם".

עוד פנה למשפחה האבלה: "כשהגיע הבשורה המרה על נפילתו של איתי, קיבלתם החלטה לא לשבת שבעה עליו עד שישוב הביתה. המשכתם במסע חובק העולם לשובו. בכל יום מאז ה-7 באוקטובר ליווינו אתכם, ראינו משפחה חזקה שנאבקה באצילות, שחייה הוקדשו למשימה אחת – להחזיר את איתי הביתה". הרצוג פנה גם לנשיא ארה"ב והממשל האמריקני ואמר כי "אני מתפלל ומקווה שהדרך אותה מתווה הנשיא טראמפ תביא להשבת כל החטופים, למיגור הטרור והרגעת האזור, תוך הרחבת השלום במזרח התיכון".

"אנחנו מוכרחים לברר מה השתבש"

בסיום דבריו הרצוג קרא להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי ה-7 באוקטובר. "אחת מחובות המדינה היא לדאוג לביטחון אזרחיה ולהשיבם הביתה – חיילים ואזרחים כאחד. לקח לנו יותר מדי להשיב את איתי הביתה. זו בקשת סליחה שלצידה חייבים לבוא צעדים של תיקון וריפוי לאומי. בראש ובראשונה אנחנו מוכרחים לברר מה השתבש, כיצד התרחש ליקוי מאורות גדול כל כך" הבהיר. "לקרבנות ה-7 באוקטובר, לחללים, לפצועים – מגיע מקום להשמיע בו את קולם, ומגיע להם לקבל תשובות".

"רובי וחגית חזרו באזניי לא פעם על העמדה הצודקת והנחרצת להקמת ועדת חקירה ממלכתית, עמדה שהשמעתי שוב ושוב בשנים האחרונות ושאני משמיע גם כאן. ברור לנו שרק חקירה עצמאית ומקיפה תוכל להביא תשובות לעם ישראל כולו" הדגיש הרצוג. "כאן, לצד קברו הטרי של גיבור ישראל איתי חן – שיצא להגן עלינו, על כולנו, אני זועק: לא יתכן, פשוט לא יתכן, שאחרי שנתיים של מלחמה ויותר מאלפיים הרוגים ואחרי לוויה אחרי לוויה, אנחנו חוזרים לאותו סחי, לאותה מדמנה של שישה באוקטובר. לא יכול להיות ששוב הקיטוב והפלגנות – הופכים לחזות הכל, כאילו לא למדנו כלום".

"משפחת חן האהובה; בשם העם כולו, כנשיא מדינת ישראל אני מרכין ראש בפניכם – ביראה בבקשת סליחה ובתודה – ומבטיח: נזכור את איתי לנצח, ננצור את גבורתו וגבורת חבריו את מסירות-נפשו" סיכם. "נעשה הכל כדי להיות ראויים – לו, להם ולכם".