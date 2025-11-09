הארגון פרסם קריאה חריגה לגורמי הביטחון והמשפט, בראשם המפכ"ל, לקרוא להם לשמש "המגן האחרון של הדמוקרטיה", זאת לאחר שבפוסטים קודמים תקף אותו וכינו אותו "מפכ"ל בובה" ו"עבד של כהניסטים"

ארגון "אחים לנשק" פרסם אמש (שבת) צייץ ברשת ה-X קריאה פומבית לבכירי מערכת הביטחון והמשפט, בניהם מפכ"ל המשטרה דני לוי בה טענו כי "עתיד הדמוקרטיה הישראלית כעת על הכתפיים שלכם".

בפוסט שפרסם הארגון ברשתות החברתיות נכתב: "הלחצים המסוכנים על המפכ"ל, הניסיונות להלך אימים על היועמ"שית והתדרוכים נגד הרמטכ"ל מחייבים אותם להפנים את גודל השעה ולהבין שעתיד הדמוקרטיה הישראלית כעת על הכתפיים שלהם".

עוד נכתב: "עם ישראל נושא אליכם עיניים. מיליוני אזרחים סומכים עליכם שתעמדו איתן ותבלמו את הניסיונות לרסק את שלטון החוק ואת יסודות המשטר במדינה. עמדו כחומה בצורה. אל תיכנעו. אנחנו נשמור על המבצר מהרחובות – אתם תשמרו עליו מבפנים מחזקים את שומרי הסף של ישראל".

כזכור, ימים ספורים לאחר מינויו של דני לוי לתפקיד המפכ״ל, בארגון "אחים לנשק" כינו אותו: " מפכ"ל בובה ואלימות שוטרים בלתי נסבלת, יאללה תקווה ישבו איתו לעדכון מיוחד על משטרת שלטון שהפכה לעבד נרצע של כהניסט ועבריין"

בנוסף כתבו בציוץ אחר: "המפכ"ל הנכנס לא מבטיח שישמור על החוק ועובר באדום ביומו הראשון, השר שלו מוביל למשבר חוקתי. שבתאי רק לפני רגע הזהיר ולוי כבר עובר באדום. המפכ"ל הנכנס לא מבטיח שישמור על החוק, השר שלו מוביל למשבר חוקתי. במשמרת של נתניהו, בחסות המלחמה, בן גביר מפרק מבפנים את משטרת ישראל, דורס את שלטון החוק וגורר את ישראל למשבר חוקתי ואנרכיה. משטרת ישראל חייבת לבחור בחוק על פני פוליטיקה והציבור יעמוד כחומה בצורה מול ניסיונות לפגוע בדמוקרטיה".