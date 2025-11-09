בג"צ מוציא צו על תנאי ומקפיא את העברת הפיקוח על חקירת הפצ"רית מידי הפרקליטות. כעת לוין מחד והיועמ"שית מאידך יצטרכו לנמק את עמדתם

חקירת הפצ"רית נעצרת. בית המשפט העליון מוציא צו על תנאי בעתירות על מי יחקור את הפצ"רית ולמעשה מונע מגורמים שונים "להשתלט" על החקירה שכרגע תנוהל רק בתוך המשטרה.

יש לציין כי לא יצא צו ביניים – שמונע חוקית את העברת הסמכויות, והצו שניתן, גורם לכך שהמשטרה לא תעביר את החומרים לידי גורם חיצוני, כדי לא לפגוע בחקירה.

על השארת החקירה בידי היועמ"שית – עתר ארגון לביא, שחייב את היועמ"שית להעביר את החקירה לפרקליטות. על החלטתו של שר המשפטים יריב לוין להעביר את החקירה לפיקוח הנציב על ביקורת השופטים – אשר קולה, עתר ארגון משמר הדמוקרטיה.

"מטעמים דיוניים גרידא, נוכח סד הזמנים, ומבלי להביע ולו לכאורה, כל עמדה בנושאי העתירות דנן, ניתן בזאת צו על-תנאי המופנה אל המשיבים כמבוקש בכל אחת

מהעתירות" כתבו השופטים וילנר, שטיין וכנפי-שטייניץ.

עוד באותו נושא הפצ"רית פונתה לבית החולים: "מעריכים כעת את מצבה" 07:31 | חדשות סרוגים 34 0 😀 👏

כעת המשיבים – היועמ"שית מחד ולוין מאידך, יצטרכו להסביר את עמדתם. התשובות יועברו עד היום בשעה 20:00 ואז ידונו השופטים האם להוציא צו מוחלט שיקפיא את העברת הסמכויות או שיאפשר לשר לוין להעביר את החקירה לידי הנציב קולה עד להחלטה בנושא.

יש לציין כי בכל מקרה חקירת הפצ"רית תיעצר בשל אישפוזה, ככל הנראה לאחר ניסיון התאבדות. עם זאת, שאר פרטי החקירה ושאר המעורבים בתיק עדיין נחקרים כולל הוצאת החומרים מהטלפון של הפצ"רית שנמצא ביום שישי. המפכ"ל כבר הודיע כי הוא לא נותן לאף גורם להיות מעורב בתיק, עד להחלטה של בג"צ.