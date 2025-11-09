ארגון הטרור חמאס הודיע כי יחזירו את גופתו של הדר גולדין שנפל בצוק איתן ב-2014. לטענת ארגון הטרור גופתו של הדר נמצאה ברפיח בשטח שבשליטת ישראל

משפחות החטופים החללים עודכנו כי חלל חטוף צפוי להשתחרר היום (ראשון) בצהריים מידי ארגון הטרור חמאס. ארגון הטרור הודיע זמן קצר לאחר מכן כי יחזירו היום את גופתו של סגן הדר גולדין שנפל בצוק איתן ב-2014. לטענת ארגון הטרור גופתו של הדר נמצאה אמש ברפיח בשטח שבשליטת ישראל.

הבוקר שעות ארוכות אחרי שטענו כי מצאו את גופתו ברפיח, בחמאס עדיין לא החלו בהליך המסירה לידי הצלב האדום. בתגובה, גורם מדיני זעם על ארגון הטרור ודרש את השבתו המיידית, בהתאם להסכם לשחרור החטופים. "ישראל רואה בחומרה רבה את ההפרה שבעיכוב השבתו של החלל החטוף הדר גולדין, שלטענת חמאס נמצא בידייה" נמסר. "ישראל דורשת את השבתו המיידית".

כאמור, אמש מקור בחמאס טען כי החלל החטוף הדר גולדין אותר באזור תל א-סולטאן, מערבית לרפיח. בהמשך פורסמו ברשת אל-ג'זירה תמונות מחילוץ גופתו, והרמטכ"ל אייל זמיר נפגש עם בני משפחת גולדין ועדכן אותם בפרטים הידועים לצה״ל עד כה.