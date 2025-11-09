לרגל יום נישואיהם, צופית גרנט הקדישה פוסט מרגש לבעלה שולי רנד: "החבר הכי טוב שלי, תודה עליך ועלינו, אהבה פשוטה ונקייה"

השחקנית ומנחת הטלוויזיה, צופית גרנט, פרסמה היום (ראשון) פוסט מרגש לכבוד יום הנישואין שלה ושל בעלה, הזמר והיוצר שולי רנד. השניים, שנישאו לפני כשלוש שנים לאחר זוגיות מתוקשרת במיוחד, ממשיכים להפגין אהבה עמוקה וקרבה יוצאת דופן גם לאחר שנים של חיים משותפים תחת אור הזרקורים.

בפוסט שכתבה גרנט ברשתות החברתיות, היא שיתפה את רגשותיה כלפי רנד במילים חמות ומלאות אהבה: "שולי שלי, נשמתי, החבר הכי טוב שלי, האיש מתיקות הזה שצוחק איתי עד דמעות ומחזיק אותי כשאני נשברת. החכם, הרגיש, המצחיק. תודה עליך ועלינו, אוהבת אותך עד אין קץ. אהבה פשוטה ונקייה. יום נישואין שמח לאהבה המיוחדת שלנו שעוברת הכול ברוך, בחסד, ובאהבה אינסופית".

גרנט, מהפנים המזוהות ביותר בטלוויזיה הישראלית, ידועה בין היתר מהתכניות "המעגל של צופית גרנט" ו"מפגש עם צופית גרנט". רנד (62), זמר, שחקן ויוצר מוכר, התפרסם בזכות הסרטים "אושפיזין" ו"החיים כמשל" וכן בזכות שיריו בעלי הגוון הרוחני.

השניים נישאו לאחר סיפור אהבה שמשך תשומת לב ציבורית רבה, במיוחד לאור הרקע השונה של כל אחד מהם – רנד שחזר בתשובה וגרנט שהגיעה מעולם הבידור החילוני. כיום הם נחשבים לאחד הזוגות האהובים והמעניינים בתרבות הישראלית, שמצליחים לשמור על זוגיות כנה ופתוחה גם מול קהל עצום של עוקבים.