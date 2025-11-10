הכאסח במפלגות הימין שוב מתעצם. ראיון של פעיל הימין ברוך מרזל הוא משחיר את איתמר בן גביר הופץ לכתבים על ידי גורמים בסביבת סמוטריץ'

המערכת הפוליטית לא מפסיקה להפתיע. ברוך מרזל ואיתמר בן גביר היו במשך שנים צמד-חמד עד שבן גביר נכנס לכנסת ועוד יותר מכך לממשלה. אז עבר ביניהם חתול שחור (שלא לומר ערבי שחור), ומרזל החל לתקוף את בן גביר במילים קשות ובוטות.

לשיא הגיעו הדברים השבוע, כשמרזל התראיין לפודקאסט של אבי שושן בו האשים את בן גביר בכך שתמיד היה בצילו, ואף יותר מכך שהסכים לשבת בממשלה יחד עם מפלגת רע"ם של מנסור עבאס.

מי שעט על הריאיון ההוא של מרזל היא סביבת סמוטריץ', שהתחילה להפיץ לעיתונאים ולכתבים את הקטעים מתוך הראיון כולל תמלולים וחיתוכי ווידאו, כשהמטרה היא ברורה, להשחיר את בן גביר ולהרוויח נקודות על האמירה מצד גורמים שמימין לבן גביר.

למרות המריבות – רק ריצה משותפת תכניס אותם לכנסת

כזכור, בבחירות הקודמות, מרזל נפסל מריצה לכנסת על ידי בית המשפט העליון (יחד עם מיכאל בן ארי ובנצי גופשטיין), מה שהותיר את בן גביר ראשון ברשימה ואת מרזל בחוץ (בן ארי שנפסל כבר ב-2019 מנהל מאבק משפטי על חפותו).

עוד באותו נושא ברוך מרזל לועג לבן גביר: "אתה בדיוק כמו זבולון אורלב" 07:47 | חדשות סרוגים 20 0 😀 👏

נזכיר כי בכל מערכת בחירות בה רצה 'עוצמה יהודית' לבדה – היא לא עברה את אחוז החסימה ובפעמים היחידות שהיא הצליחה להיכנס לכנסת זה היה בריצה משותפת עם הציונות הדתית. נזכיר עוד כי הציונות הדתית בגילגוליה השונים (תקומה, האיחוד הלאומי) מעולם לא התמודדה עצמאית לכנסת ותמיד רצה עם עוד מפלגות. נדמה כי גם עכשיו, למרות התדרוכים גם לכנסת הבאה תרוצנה שתי המפלגות במשותף.