השבוע בתיירות ובתרבות: מסעדות עם תפריטים חדשים, מבצעי חורף בנופש, מחווה ליוסף שילוח, ספר מסלולים בעקבות גיבורי 7 באוקטובר ופסטיבל חלה ראשון מסוגו

השבוע ברחבי הארץ – מסעדות משיקות תפריטים חדשים, אתרי נופש יוצאים במבצעי סתיו וחורף, מחוות תרבות מרגשות, ספר חדש שנולד מתוך 7 באוקטובר, וגם מהפכה טבעונית בעולם המשקאות. לצד חגיגות, הנצחות והזדמנויות לנופש – לוח תיירות ותרבות מגוון לעונה שמתחילה להירגע, ולהזמין אותנו לנשום.

סוויטות ונופי סתיו בנווה אטיב

בנווה אטיב, בגובה 1,200 מטר, נמצא מתחם MILS סוויטות נופש המציע אירוח שקט עם קרבה למסלולים מוכרים כמו נחל סער, מפלי רום, עין זהב, מפל הבניאס ויער אודם. במהלך חודש נובמבר: לילה שני ב-50% הנחה או לילה שלישי ללא תשלום. מתאים לזוגות, משפחות וקבוצות.

סינמטק תל אביב במחווה ליוסף שילוח

הסינמטק מקיים רטרוספקטיבה מיוחדת לזכר השחקן יוסף שילוח, בעקבות הסרט התיעודי "בעל החלומות". הסרטים שנבחרו להקרנה גובשו בשיתוף יוצרי הסרט.

"בשבילם" – מטיילים לאורם של גיבורי 7 באוקטובר

ירון גוטמרק מוציא ספר חדש בשם "בשבילם". הספר מציג מסלולי טיולים בהשראת חטופים, נרצחים ולוחמים שנפלו. הספר כולל 18 פרקים, שכל אחד מהם מספר סיפור אישי ודרך שהייתה משמעותית עבור אותם אנשים.

קפה פלור משיק תפריט חדש

לאחר ההצלחה בגבעתיים ובקריית מוצקין, רשת "קפה פלור" פתחה סניף חדש על חוף הצוק בתל אביב. עם סיום תקופת ההרצה נחשף תפריט קבוע בניחוח צרפתי קלאסי, פרי יצירתם של השף אליאור אברהם והשפית אודיה אלישביץ. בין המנות: קרפצ'יו טונה עם גספצ'יו עונתי, סלמון כבוש ביין ומאצ׳ה על קרקר שומשום, חלומי צלויה בסירופ ענבים ולינגוויני דג לבן ברוטב חמאה.

המסעדה מציעה Happy Hour בין השעות 16:00-19:00, עם 30% הנחה על כל התפריט, כולל משקאות אלכוהוליים. עידן שמו, מבעלי הרשת: "אנחנו שמחים להביא לתל אביב חוויית בילוי עם תפריט חדש וייחודי, מול נוף הים."

rebar משיקה את ה-vgurt

רשת rebar מציגה תחליף יוגורט חדש על בסיס שקדים וקשיו, בשיתוף מחלבות גד. המוצר מכיל פרוביוטיקה ומתאים לטבעונים ולנמנעים מחלב. ניתן להזמין אותו במקום היוגורט הקלאסי בכל המשקאות והקערות של הרשת.

רשת PITMASTER חוגגת 6 שנים

בין התאריכים 16-23 בנובמבר הרשת תגיש מנת אסאדו חגיגית עם זיקוקים וכוס קאווה לכל סועד. במסעדות ממשיכים להציע "משתה בשרים" בן 7 מנות, כולל יין ובירה חופשיים, קינוח ושתייה חמה, במחיר 289 ₪ לסועד (לא כולל שירות). הרשת פועלת בפתח תקווה, ירושלים, אלונים ובאר שבע, ובקרוב ייפתח סניף נוסף במיאמי.

101 חוויות חינם באילת

עיריית אילת ותאגיד התיירות ממשיכים את המיזם "101 חוויות, 0 שקלים". במהלך נובמבר-מרץ יתקיימו פעילויות חינמיות ברחבי העיר – סדנאות, מפגשים, סיורים ופעילויות לכל המשפחה.

חורף בכפר הנופש עין גב

עד 28.2.2026: 25% הנחה על לינה וארוחת בוקר. למזמינים שני לילות יוענקו כרטיסי כניסה לגן גורו, חמת גדר, אגמון החולה, בית גבריאל או בית איל (בהתאם למספר האורחים).

מוזס שופ סביון – מעכשיו כשר

סניף הרשת בסביון עבר להסמכת כשרות של הרבנות המקומית, עם התאמות בתפריט ובתהליכי ההכנה, כך שגם שומרי כשרות יוכלו ליהנות מהתפריט של הרשת.

FOODISH משיק את פסטיבל החלה הראשון

בין 13-15 בנובמבר יתקיים פסטיבל חלה ראשון מסוגו: תערוכות, סיורים במאפיות, פופ-אפ ופעילויות למשפחות. בחסות "רולדין".

Shopping IL מגיע לעולם המלונות

בין 4-9 בנובמבר ייהנו מצטרפי מועדון THE CLUB מהנחות של עד 30% במלונות סטאי, הרברט סמואל ואורכידאה, לנופשים בין נובמבר 2025 לפברואר 2026. ההצטרפות למועדון ללא עלות.

סתיו קולינרי בירושלים – happy fish ממילא

במסעדת "happy fish" הכשרה למהדרין בממילא מציעים תפריט דגים וחלב עשיר, בניצוח השף רן נחמיה, במתחם פתוח ואווירה ירושלמית נעימה לצד מבנה אבן משוחזר.