כוחות צוות הקרב של חטיבת הראל (10) מסכמים חודשיים ברצועת עזה במרחב חאן יונס. במהלך הלחימה הכוחות חיסלו עשרות מחבלים והשמידו מאות תשתיות טרור ומעל ומתחת לקרקע באחת מהפעילויות, הכוחות איתרו פיר מנהרה של ארגון הטרור חמאס במרחב הקו הצהוב בחאן יונס. דובר צה"ל מפרסם היום (ראשון) תיעוד של פעילות החטיבה.
בנוסף, איתרו עשרות אמצעי לחימה, ביניהם אמצעי תצפית של ארגון הטרור חמאס. כוחות צוות הקרב של חטיבת הראל (10) לחמו בשלושת סבבי הלחימה הקודמים בצפון ובדרום רצועת עזה וכעת, בסבב הלחימה הרביעי, הכוחות נפרסו במרחב הקו הצהוב בחאן יונס, כחלק מהסכם הפסקת האש וההגנה על יישובי העוטף. מצה"ל נמסר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.
אמש ערוץ הטלוויזיה אל-ג'זירה שידר תמונות מחילוץ החלל החטוף, ככל הנראה, הדר גולדין ממערב לרפיח. בתמונות נראים מחבלי חמאס שומרים על פתח מערה בה נכנסים אנשים לבושים בבגדים סטירליים על מנת להותיא את הגופה ממקום מחבואה. לאחר הדיווח על מציאת גופתו של גולדין הגיע אמש הרמטכ"ל אייל זמיר לבית משפחת גולדין.
