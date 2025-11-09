במסגרת המאמץ להידוק היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לאפריקה: נשיא המדינה יצחק הרצוג ימריא לביקורים ממלכתיים בזמביה וברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ובכך יהיה לנשיא הישראלי הראשון לבקר בזמביה

נשיא המדינה יצחק הרצוג ימריא מחר (שני) לביקורים ממלכתיים בזמביה וברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. ביקורו ייארך כיממה ובמסגרתו יבקר בשתי המדינות האפריקניות, כשזו תהיה הפעם הראשונה שבה נשיא ישראלי מבקר בזמביה.

במהלך ביקורו, ייפגש נשיא המדינה עם נשיא זמביה, האקאינדה היצ'ילמה, ונשיא הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, פליקס צ'יסקדו. עוד צפוי להיפגש עם בכירים נוספים בשתי המדינות.

בבית הנשיא אמרו כי "ביקורו של הנשיא ביבשת אפריקה משקף את החשיבות שרואה מדינת ישראל בחיזוק יחסיה עם יבשת אפריקה". הביקור בלוסקה, בירתה של זמביה, בא בהמשך לפתיחה המחודשת של שגרירות ישראלית במדינה.

עוד נאמר כי הפגישות המדיניות שיקיים הנשיא במהלך ביקורו יתמקדו באתגרים הבינלאומיים בעת הזאת, בחיזוק מעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית, בהידוק היחסים הדיפלומטיים בין המדינות ובקידום שיתופי פעולה אזוריים ובינלאומיים.