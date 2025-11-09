אבדיה עם עוד משחק לפנתיאון עם 33 נקודות ושוב מרחק נגיעה מטריפל דאבל. הפעם זה לא הספיק כשפורטלנד הפסידה 136:131 למיאמי

אחרי המשחק המדהים שלו בו סחב את קבוצתו לניצחון עצום על האלופה, דני אבדיה הלילה (בין שבת לראשון) סיפק עוד משחק לפנתיאון, עם 33 נקודות, 11 ריבאונדים ו-8 אסיסטים שוב מרחק נגיעה מטריפל דאבל. הפעם זה לא הספיק כשפורטלנד הפסידה 136:131 למיאמי אך שוב הישראלי היה הכי טוב על המגרש עם פלוס מינוס מדהים של +24.

פורטלנד ירדה למאזן 4:5 ובמשחק הבא תפגוש את אורלנדו מג'יק. אבדיה היה הקלע המוביל על המגרש כחברו לקבוצה שיידון שארפ קלע 21 נקודות. נורמן פאוול הוביל את ההיט עם 22 נקודות.

ביום חמישי דני אבדיה וחבריו לפורטלנד טרייל בליירזס פגשו את אלופת ה-NBA אוקלהומה סיטי ת'אנדר שהגיעה במאזן 0:8. הכוכב הישראלי נגע בטריפל דאבל, שוב היה הקלע המוביל והחזיר את קבוצתו מפיגור 22 דרך להנחיל לאלופה הפסד ראשון העונה.

אבדיה בסיום הרבע השלישי היה על, 1 מ-12 מהשדה, אך עם 13 מ-14 מהקו. אך ברבע האחרון החטוף להט גם מהשדה עם 4/5 ועלה ל-15 מ-16 מהקו. הכוכב נגע בטריפל דאבל כשהוסיף עשרה ריבואנדים ושמונה אסיסיטים לצד 26 נקודות.