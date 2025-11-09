אחרי שהושב לישראל בשבוע שעבר, סמ"ר איתי חן הי"ד יובא למנוחות בשעה 11:00 בבית העלמין הצבאי קריית שאול. מסע הלוויה יצא מבית המשפחה בנתניה, כשהציבור הוזמן לחלוק כבוד אחרון בדרך

דרכו האחרונה: 5 ימים אחרי שהושב לישראל, החלל החטוף סמ"ר איתי חן הי"ד יובא למנוחות היום (ראשון) בשעה 11:00 בבית העלמין הצבאי קריית שאול. מסע ההלוויה יחל בשעה 9:00 כשיצא מבית המשפחה בנתניה, כשהציבור הוזמן לעמוד בצידי הדרך עם דגלי ישראל ולחלוק לו כבוד אחרון.

מסלול מסע הלוויה:

09:00 – בית המשפחה, רח' מלבסקי 7 נתניה.

09:15 – ביה"ס חיים גורי, רח' בני ברמן 8 נתניה.

09:30 – ביה"ס אורט ע"ש גוטמן, רחוב וייסלברגר 2 נתניה .

09:45 – מחלף פולג בירידה לכביש 2 דרום, גשר אודים, גשר יקום.

10:15 – מחלף רבין, גשר סינמה סיטי גלילות.

10:30 – מחלף הכפר הירוק, בעלייה לרחוב משה סנה תל אביב ועד בית העלמין.

סמ״ר איתי חן הי"ד היה הבן האמצעי מבין שלושה אחים. איתי גדל בנתניה, למד בכיתת מצוינות והיה ספורטאי מבטיח. הוא אהב לשחק כדורסל, לטפס על קירות טיפוס, לטייל ברחבי הארץ, ובקיץ שלפני הגיוס עבד כמדריך בקייטנה. כנער עסק בפעילות חברתית והיה מדריך של”ח צעיר (שדה, לאום, חברה) במסגרת תוכנית של”ח וידיעת הארץ של משרד החינוך. למרות שנפצע במהלך תפקידו כמדריך, התעקש להמשיך בתפקיד ובהמשך להתגייס כלוחם בשריון בגדוד 77.

בשבעה באוקטובר איתי יצא להלחם באומץ רב לצד חבריו לטנק. סמל תומר ליבוביץ הי"ד נהרג בקרב, ואיתי נחטף יחד עם יתר חברי צוות הטנק: סרן דניאל פרץ שהושב לקבורה וסמ״ר מתן אנגרסט ששוחרר מהשבי אחרי מעל שנתיים. איתי הותיר אחריו את הוריו רובי וחגית, ואת שני אחיו, רועי ואלון.