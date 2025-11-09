מתה הבוקר (ראשון) מפצעיה פרופ' נורית יערי, חוקרת התיאטרון שנעדרה במשך שבוע ואותרה ביום שני במצב קשה. כזכור בשבוע שעבר כשבוע אחרי שהוכרזה כנעדרת עם חשש לחייה, אותרה פרופסור נורית יערי כשהיא תשושה וזקוקה לטיפול רפואי. עם הימצאה צוותים רפואיים הוזעקו למקום והיא פונתה לבית החולים איכילוב.
מירב
איך אישה דמנטית הולכת לאיבוד בתל אביב במשך שבוע ואף אחד לא רואה אותה ומדווח לרשויות? לא נעלמה במדבר שכוח אל או ביער אפל. בתל אביב! מדינת סדום ועמורה.08:25 09.11.2025
מירב
