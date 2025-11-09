מתה הבוקר (ראשון) מפצעיה פרופ' נורית יערי, חוקרת התיאטרון שנעדרה במשך שבוע ואותרה ביום שני במצב קשה. כזכור בשבוע שעבר כשבוע אחרי שהוכרזה כנעדרת עם חשש לחייה, אותרה פרופסור נורית יערי כשהיא תשושה וזקוקה לטיפול רפואי. עם הימצאה צוותים רפואיים הוזעקו למקום והיא פונתה לבית החולים איכילוב.

יערי אותרה סמוך לנחל איילון שם היא ככל הנראה שהתה שבוע אחרי שאיבדה את דרכה חזרה לביתה שבצפון תל אביב. היא ככל הנראה שהתה מתחת לגשר שעובר בין מחלף ההלכה למחלף רוקח. יערי הגיעה על בעלה לבית החולים לאחר שהוא נפל ונחבל. בשלב מסויים היא יצאה מבית החולים – במטרה לחזור לביתה – אך כאמור היא איבדה את דרכה והוכרזה כנעדרת.