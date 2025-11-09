08:38

לא מתכנן לעצור: דני אבדיה עם עוד משחק מטורף ב-NBA

08:30

דרכו האחרונה: סמ"ר איתי חן הי"ד יובא היום למנוחות

08:20

שבוע אחרי שנמצאה במצב קשה: מתה מפצעיה פרופסור נורית יערי

08:01

ישראל זועמת על חמאס: "דורשים את השבתו המיידית של הדר גולדין"

07:31

הפצ"רית פונתה לבית החולים: "מעריכים כעת את מצבה"

21:06

רום ברסלבסקי: "הלב שלי על 200, עכשיו להחזיר את כולם הביתה"

20:51

אוטוסטרדת ההברחות: 2 מא"גים נתפסו בגבול מצרים

20:32

שוב עלילה נגד המתיישבים: הבית בכפר הערבי לא הוצת

20:19

בתוך שעה: 2 מקרי רצח בצפון תל אביב וביפו

19:36

הרמטכ"ל ביקר בבית משפחת גולדין

19:20

פרשת הפצ"רית: נחשף הרכב בג"ץ שיקבע את גורל החקירה

18:53

"טהראן בסכנה": נשיא איראן מזהיר ממשבר חריף בבירה

18:41

לזכר הנרצח בפיגוע הקשה: שכונה חדשה בקריית ארבע

18:28

לא נגמר: בעזה ובלבנון צה"ל ממשיך לחסל מחבלים

18:27

דיווח ראשוני: אירוע בטחוני בצפון; כיתות כוננות הוקפצו

18:24

אחרי שבוע חריג; זה מה שיקרה השבוע: תחזית מזג אוויר

18:04

חמאס פרסם תמונות מחילוץ החלל החטוף סרן הדר גולדין

17:42

דיווח: גופתו של סרן הדר גולדין אותרה ברפיח

17:34

חדשות השבת: הושבה לישראל גופתו של ליאור רודאיף

14:45

האישה שמצאה את הטלפון של הפצ"רית: הציעו לי כסף אבל סירבתי

