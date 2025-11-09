שעות אחרי שטענו כי חילצו את גופתו, חמאס עדיין לא החלו בהליך מסירת גופתו של הדר גולדין לידי ישראל. גורם מדיני הגיב בזעם: "ישראל רואה בחומרה רבה את ההפרה שבעיכוב השבתו"

שעות ארוכות אחרי שטענו כי מצאו את גופתו ברפיח, בחמאס עדיין לא החלו בהליך המסירה לידי הצלב האדום. בתגובה, גורם מדיני זעם הבוקר (ראשון) על ארגון הטרור ודרש את השבתו המיידית, בהתאם להסכם לשחרור החטופים.

"ישראל רואה בחומרה רבה את ההפרה שבעיכוב השבתו של החלל החטוף הדר גולדין, שלטענת חמאס נמצא בידייה" נמסר. "ישראל דורשת את השבתו המיידית".

כאמור, אמש מקור בחמאס טען כי החלל החטוף הדר גולדין אותר באזור תל א-סולטאן, מערבית לרפיח. בהמשך פורסמו ברשת אל-ג'זירה תמונות מחילוץ גופתו, והרמטכ"ל אייל זמיר נפגש עם בני משפחת גולדין ועדכן אותם בפרטים הידועים לצה״ל עד כה.

ממשפחת גולדין נמסר: "מדינה שלמה מחכה שיחזירו לנו את הדר. זאת משימה שחייבים ויכולים לעמוד בה למען כולנו. הרמטכ״ל הגיע עם צאת השבת לעדכן אותנו במאמצים האדירים לשחרור החטופים ואנחנו מצדיעים לכל מי שעוסק במשימה הלאומית הזו. מחכים לבשורה באישור רשמי שהדר שב לישראל. לא מוותרים על אף אחד במדינה, אף פעם. מבקשים לשמור על קור רוח. עד שזה לא סופי זה לא נגמר".