צוות מד"א הוקפץ לביתה של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תמר ירושלמי, ופינה אותה לבית החולים – זאת לאחר שעל פי החשד הפצ"רית בלעה כדורי שינה. עוד הובהר כי לא נשקפת סכנה לחייה.
מבית החולים איכילוב נמסר כי "הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר פונתה הבוקר למחלקה לרפואה דחופה באיכילוב. הצוותים הרפואיים מעריכים כעת את מצבה".
כזכור, ביום שישי האחרון הפצ"רית שוחררה מכלא נווה תרצה ברמלה, והועברה למעצר בית בן 10 ימים. בדיון בית המשפט קבעו לתומר ירושלמי תנאים שנחשבים מקלים באופן חריג: לא נדרשה כל ערבות כספית, לא נאסר עליה לצאת מישראל ולא נדרשה להפקיד את דרכונה. ההגבלה היחידה שהוטלה עליה היא איסור ליצור קשר עם מעורבים נוספים בחקירה במשך 55 ימים.
תומר ירושלמי נחקרת בחשד למספר עבירות חמורות, בהן מרמה, הפרת אמונים, שיבוש מהלכי משפט, שימוש לרעה בסמכותה כמשרת ציבור ומסירת מידע אסור. לפי גורמים בחקירה, לאחר שנודע לה על פתיחת הבדיקה נגדה, השליכה את הטלפון הנייד שלה לים בניסיון להעלים ראיות לכאורה.
מה דעתך בנושא?
15 תגובות
1 דיונים
דש
על פי דעתי הפצ"רית (לשעבר) מנסה למשוך תשומת לב כדי שירדו מהחקירה בעניינה אז למה היא לא חשבה על כך הרבה קודם ?07:44 09.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
תפסיקו
בתגובה ל: דש
הם פשוט ימשיכו לרדת לחייה עד שהיא תפגע בחייה. תרפו, כולם על זה וחוקרים. המצפון לא יניח לכם. תרפו.08:06 09.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
תגובה לך
בתגובה ל: תפסיקו
יש חייל שהתאבד בגללה... אז הכל בסדר מבחינתי! הלוואי שלא תצליח לפגוע בעצמה כדי שתשלם את כל מה שעשתה, אבל אם היא כן תצליח, היא תצטרך להתנצל מולו לפני שתיפול ישר בגיהנום! בושה לאנושות האישה הזאת!08:22 09.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מ
בתגובה ל: תגובה לך
מי זה?08:29 09.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לירן
בתגובה ל: תפסיקו
רק אם תרפו מבנימין נתניהו08:38 09.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ביי
צריך למצוץ לה את הדם ואת האינפורמציה עד הסוף ואז מצידי היא יכולה לשים קץ לחייה08:11 09.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
איילת
ממליצה על תיאטרון הבימה אחרי שהחברים שלך יחלצו אותך מהעונש , צופה לך עתיד מזהיר כשחקנית.08:16 09.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מתן לוי
אחלה שחקנית, אחלה תסריט. אפילו שלחה את חברה שלה "למצוא" את הטלפון "שלה".08:23 09.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
טל
יש בית משפט ושם יתבהרו כל המעשים. מספיק לרדת לחיים של כל אחד ואחת, ביבי לא עשה פחות והוא צוחק כל הדרך לבית משפט וגם שם עושה הצגות של שחקן...
יש בית משפט ושם יתבהרו כל המעשים. מספיק לרדת לחיים של כל אחד ואחת, ביבי לא עשה פחות והוא צוחק כל הדרך לבית משפט וגם שם עושה הצגות של שחקן מוכשר עליו יש דם של 1,800 נרצחים. והוא לא מנסה להתאבד, כנראה שבסוף היא תצליח אז תעזבו אותה. לא שחלילה אני מגן עליה בתגובה ,יש עליה אשמה והיא תשלם על זה.המשך 08:31 09.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נחמיה
יכולה לביים הצגות וסרטים.08:31 09.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אהרון ב
ממסד פושע אם אתם לא יכולים להפיל אותו כדאי שנתחיל לעזוב את מדינת הנוכלים עדיף08:38 09.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צדק
אלופה בהצגות רואים על הפרצוף שלה שהיא פסיכופטית כדאי מאוד שתיתאבד על אמת ויחד איתה רונן בר חליווה תומר בר הרצי הלוי וכל הבכירים באירגונים...
אלופה בהצגות רואים על הפרצוף שלה שהיא פסיכופטית כדאי מאוד שתיתאבד על אמת ויחד איתה רונן בר חליווה תומר בר הרצי הלוי וכל הבכירים באירגונים המזוהמים במדינת הנוכלים עדיף שעה קודם נצא לגאולההמשך 08:37 09.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יהודי וישראלי
ואללה שתי נסיונות התאבדות כושלים בשבוע ? מי שרוצה כלכך למות בדרך כלל מצליח ! חבל שזה עוד לא קרה אני אחזיק לה אצבעות לפעם הבאה שבע"ה תצליח ועד אז יש לאשמה...
ואללה שתי נסיונות התאבדות כושלים בשבוע ? מי שרוצה כלכך למות בדרך כלל מצליח ! חבל שזה עוד לא קרה אני אחזיק לה אצבעות לפעם הבאה שבע"ה תצליח ועד אז יש לאשמה לנהל אבל לדעתי היא רצתה פסק זמן מהמעצר בית ?המשך 08:44 09.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
פטקס
למה במיידי ואובססיבית מנסים להציג את הגברת משחקת בחייה? ואולי סתם חשה ברע? מכמה כדורי שינה בהחלט לא ניתן למות. שינה טובה והרבה בריאות08:41 09.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר