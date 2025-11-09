לאחר שבלעה מספר כדורי שינה, צוות מד"א הוקפץ לביתה של הפצ"רית ופינה אותה לבית החולים בחשד שניסתה שוב לפגוע בעצמה. מבית החולים איכילוב נמסר כי "מעריכים כעת את מצבה"

צוות מד"א הוקפץ לביתה של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תמר ירושלמי, ופינה אותה לבית החולים – זאת לאחר שעל פי החשד הפצ"רית בלעה כדורי שינה. עוד הובהר כי לא נשקפת סכנה לחייה.

מבית החולים איכילוב נמסר כי "הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר פונתה הבוקר למחלקה לרפואה דחופה באיכילוב. הצוותים הרפואיים מעריכים כעת את מצבה".

כזכור, ביום שישי האחרון הפצ"רית שוחררה מכלא נווה תרצה ברמלה, והועברה למעצר בית בן 10 ימים. בדיון בית המשפט קבעו לתומר ירושלמי תנאים שנחשבים מקלים באופן חריג: לא נדרשה כל ערבות כספית, לא נאסר עליה לצאת מישראל ולא נדרשה להפקיד את דרכונה. ההגבלה היחידה שהוטלה עליה היא איסור ליצור קשר עם מעורבים נוספים בחקירה במשך 55 ימים.

תומר ירושלמי נחקרת בחשד למספר עבירות חמורות, בהן מרמה, הפרת אמונים, שיבוש מהלכי משפט, שימוש לרעה בסמכותה כמשרת ציבור ומסירת מידע אסור. לפי גורמים בחקירה, לאחר שנודע לה על פתיחת הבדיקה נגדה, השליכה את הטלפון הנייד שלה לים בניסיון להעלים ראיות לכאורה.