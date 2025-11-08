אחרי שחזר מהשבי: רום ברסלבסקי בנאום סוחף בכיכר החטופים: "במקום שיצא לי לראות אותו בטלוויזיה, בתוך עזה, ואמרתי זה החלום שלי להגיע לשם. והגעתי לפה. זה הזמן שלנו להציל את כל מי שנשאר בעזה".

רום ברסלבסקי, אחד החטופים ששוחררו משבי חמאס, נשא נאום עוצמתי וספונטני שזכה לתשואות הקהל, בו שילב הודיה, בקשת סליחה והתחייבות להמשך המאבק הלאומי. רום, שנחטף מפסטיבל הנובה שיתף בתחושת ההתרגשות העצומה שלו לאחר שובו.

"ערב טוב, אני רום חזרתי לפה הגעתי לפה, אני אגיד שבאתי לכאן ספונטני, לא הכנתי שום דבר מראש, הלב שלי על 200, אני לא מאמין שאני במקום שיצא לי לראות אותו בטלוויזיה, בתוך עזה, ואמרתי זה החלום שלי להגיע לשם. והגעתי לפה. אין יותר מאושר ממני, מלעמוד פה מולכם", פתח ברסלבסקי את דבריו.

תודה ענקית ללוחמים והלוחמות

רום הקדיש חלק משמעותי מנאומו להוקרת תודה לכוחות הביטחון, שהכניסה שלהם לעזה אפשרה את חזרתו לחיים: "היה לי חשוב לעלות ובעצם המסר פה שעליתי זה לבוא ולהגיד תודה רבה לכולם. אני אוהב אותכם. תודה ענקית לכוחות צה"ל, לשלדג, ליהל"ם, לגבעתי, לנח"ל, לכל הלוחמים והלוחמות שנכנסו לעזה וידעו שהם אולי הולכים למות, כדי שאני אחזור לחיות".

זוכרים את הנשכחים: "זה הזמן שלנו להציל את כל מי שנשאר"

לצד השמחה האישית, רום בחר לנצל את הבמה כדי להזכיר את אלו שנותרו מאחור, ואף ביקש סליחה בשם הציבור:

"אני רוצה באותה הזדמנות להגיד סליחה… מצטערים בפני משפחת גולדין, מנגיסטו, רון ארד לאלו שנשכחו מאחור ואף אחד לא הציל אותם במשך שנים ארוכות וזה הזמן שלנו להציל את כל מי שנשאר בעזה."

הוא הדגיש את חשיבות השבת כולם, גם במחיר מאבק ממושך: "אבא שלי קיבל אותי הולך על הרגליים ויש משפחות שיקבלו ארון אבל זה חשוב שהוא יחזור גם אם יקח עוד 20-30 שנה אנחנו נמשיך להילחם על כולם".

"לא נעצור בשום רמזור"

ברסלבסקי סיכם את נאומו בקריאה ברורה לנחישות מוחלטת והמשך הלחימה עד להכרעה:

"נגיע לכל מקום לבנון סוריה איראן לא נעצור בשום רמזור ונמשיך בכל הכוח. עם ישראל חי ונראה לי שנצעק קצת את כולם – עכשיו. להחזיר את כולם הביתה״.