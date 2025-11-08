אוטוסטרדת ההברחות ממצרים לבדואים בנגב נמשכת. היום הצליחו כוחות צה"ל לתפוס הברחה אחת שהכילה 2 מקלעים מסוג מא"ג ועוד 10 אקדחים.
ביום רביעי קיים הרמטכ"ל, רב־אלוף אייל זמיר, דיון ייעודי בנושא איום הרחפנים בגבול המערבי, בהשתתפות סגן הרמטכ"ל, ראש אגף המבצעים, מפקד פיקוד הדרום, נציגי שב"כ ומשטרת ישראל. הדיון התקיים בהובלת אגף המבצעים ובמסגרת תהליך חשיבה רב־ארגוני שנועד לגבש תפיסה מתכללת להתמודדות עם האיום ההולך ומתרחב של הרחפנים.
במהלך הדיון, הרמטכ"ל הדגיש כי בראייתו מדובר לא רק באיום פלילי, אלא באיום ביטחוני משמעותי בעל פוטנציאל פח"עי (פיגוע חבלני עוין). הוא הורה להעמיק את המענה המבצעי, לפתח יכולות חדשות בתחום ולהתאים את ההיערכות הצה"לית להתמודדות עם האיום.
יום למחרת הכריז הרמטכ"ל על גבול מצרים כשטח צבאי סגור במטרה להוסיף כלים לצבא למלחמה במבריחים.
בצה"ל ממשיכים להשתמש בנוסח המכובס "הגבול המערבי" אולי כדי לטשטש את הקשר למצרים.
מדובר צה"ל נמסר: "כוחות צה"ל איתרו אמצעי לחימה שהוברחו בגבול המערבי. מוקדם יותר היום (ש'), במהלך פעילות יזומה במרחב חטיבת פארן, כוחות צה"ל ביצעו סריקות במרחבים בהם זוהתה פעילות מבריחים ואיתרו עשרה אקדחים ושני נשקים ארוכים. אמצעי הלחימה הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון".
