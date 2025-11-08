21:06

רום ברסלבסקי: "הלב שלי על 200, עכשיו להחזיר את כולם הביתה"

20:51

אוטוסטרדת ההברחות: 2 מא"גים נתפסו בגבול מצרים

20:32

שוב עלילה נגד המתיישבים: הבית בכפר הערבי לא הוצת

20:19

אירוע ירי חריג בתל אביב: פעולות החייאה בצעיר בן 20

19:36

הרמטכ"ל ביקר בבית משפחת גולדין

19:20

פרשת הפצ"רית: נחשף הרכב בג"ץ שיקבע את גורל החקירה

18:53

"טהראן בסכנה": נשיא איראן מזהיר ממשבר חריף בבירה

18:41

לזכר הנרצח בפיגוע הקשה: שכונה חדשה בקריית ארבע

18:28

לא נגמר: בעזה ובלבנון צה"ל ממשיך לחסל מחבלים

18:27

דיווח ראשוני: אירוע בטחוני בצפון; כיתות כוננות הוקפצו

18:24

אחרי שבוע חריג; זה מה שיקרה השבוע: תחזית מזג אוויר

18:04

חמאס פרסם תמונות מחילוץ החלל החטוף סרן הדר גולדין

17:42

דיווח: גופתו של סרן הדר גולדין אותרה ברפיח

17:34

חדשות השבת: הושבה לישראל גופתו של ליאור רודאיף

14:45

האישה שמצאה את הטלפון של הפצ"רית: הציעו לי כסף אבל סירבתי

14:00

אמו של עומר נאוטרה נפרדת: "כולנו נשארנו עם החלל העצום"

13:44

הערכה בבית הלבן: זה המועמד המוביל להחליף את טראמפ

13:16

במשטרה פועלים לוודא שהטלפון של הפצ"רית: "תשובה תוך שעות"

12:18

תיעוד ראשון: הפצ"רית שוחררה מכלא נווה תרצה בדרך למעצר בית

11:34

הרמטכ"ל החליט: ראש אכ"א יופקד על הפרקליטות הצבאית

