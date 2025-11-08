הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר הערב (מוצ"ש) בבית משפחתו של החטוף החלל סרן הדר גולדין. מהמשפחה נמסר: "מחכים לבשורה באישור רשמי שהדר שב לישראל"

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר נפגש הערב עם משפחת גולדין ועדכן אותם בפרטים הידועים לצה״ל עד כה. זאת על רקע הקשר ההדוק שמקיים הרמטכ״ל עם המשפחה מזה שנים ארוכות.

בצה"ל מוסיפים כי הרמטכ״ל עמד על מחויבותו ועל מחויבות צה״ל להשבת הדר ושל כלל החללים החטופים והדגיש את חשיבות האיפוק ברגעים רגישים אלה, עד להגעתו ולהשלמת הבדיקות והווידוא הנדרשים.

ממשפחת גולדין נמסר: "מדינה שלמה מחכה שיחזירו לנו את הדר. זאת משימה שחייבים ויכולים לעמוד בה למען כולנו. הרמטכ״ל הגיע עם צאת השבת לעדכן אותנו במאמצים האדירים לשחרור החטופים ואנחנו מצדיעים לכל מי שעוסק במשימה הלאומית הזו. מחכים לבשורה באישור רשמי שהדר שב לישראל. לא מוותרים על אף אחד במדינה, אף פעם. מבקשים לשמור על קור רוח. עד שזה לא סופי זה לא נגמר."