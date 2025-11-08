בית המשפט העליון ידון עוד ימים בודדים בפרשת הפצ"רית, ויקבע את ניהול החקירה, ניגודי העניינים ומי יעמוד בראשה

בית המשפט העליון צפוי לדון בחקירת פרשיית הפצ"רית שמסעירה את מערכת המשפט והצבא. הדיון יתקיים בבוקר יום שלישי (11.11), וזהות שלושת השופטים שינהלו את הדיון נחשפה גם היא.

הסקנדל חסר התקדים שהוא פרשת הפצ"רית מגיעה לאולמות בג"ץ, וככל הנראה לא בפעם האחרונה. ביום שלישי הקרוב ידונו שופטי בג"ץ על ניגודי העניינים הרבים סביב החקירה, שבתוכה סבוכים כמה מראשי אכיפת החוק הצבאית, ושמותיהם של הבכירים ביותר במערכת המשפט האזרחית נקשרו גם הם בה.

בית המשפט יידרש לקבוע על ניגודי העניינים של היועצת המשפטית לממשלה בקשר לחקירה, ובקשר להתנהלותה ושקיפותה סביב התיק מאז פתיחת החקירה המטויחת לכאורה אל תוך הדלפת הסרטונים משדה תימן.

השופטים שצפויים לנהל את הדיון הם השופטת יעל וילנר, השופט אלכס שטיין, והשופטת כנפי-שטייניץ. גם השופטת וילנר וגם השופט אלכס שטיין נחשבים כשופטים "שמרנים" על פי פסיקותיהם בעבר, השופטת כנפי-שטייניץ נחשבת גם היא בצד ה"שמרני" יותר של בית המשפט אך מאופיינת כמתונה יותר.

בנוסף לעיסוק בניגוד העניינים האישי של היועצת המשפטית, גלי בהרב מיארה, וגם הנגיעה המוסדית של הייעוץ המשפטי לפרשה. השופטים יתבקשו לפסוק גם בין ההוראות הסותרות של שר המשפטים יריב לוין, אשר מינה את השופט אשר קולה, נציב תלונות הציבור על השופטים כגורם המשפטי המלווה לחקירה.

בעוד בהרב מיארה הודיעה לבג"ץ (באיחור ניכר) כי תעביר את ניהול החקירה אל ידי פרקליט המדינה, עמית אייסמן. אך החלטה זו, גם היא, תעמוד בלב שאלת ניגוד העניינים של בהרב מיארה, שכן פרקליטות המדינה כפופה באופנים רבים אל מוסד היועץ המשפטי לממשלה.