נשיא איראן מסעוד פזשקיאן מזהיר כי הבצורת החמורה במדינה עלולה להביא לפינוי טהראן. מאגרי המים התרוקנו, השלטונות מטילים משטר מים והאזרחים נדרשים לקיצוצים חדים בצריכה.

משבר המים באיראן שובר שיאים. השלטונות מוציאים לפועל משטור מים חריף בטהראן ונשיא איראן הזהיר כי הצעד החמור מכל כבר על השולחן: פינוי הבירה או חלקים ממנה.

במהלך ביקור בעיר סננדג' שבמערב איראן, אמר פזשקיאן כי ארצו ניצבת בפני "שילוב מסוכן של משברים כלכליים, סביבתיים וחברתיים", והדגיש כי המצב הנוכחי הוא מן הקשים בתולדות משטר האייתולות.

לדבריו: "אם לא יירד גשם, ניאלץ להתחיל בהגבלות מים בטהראן כבר בחודש הבא. אם הבצורת תימשך – המאגרים יתרוקנו, ולא תהיה לנו ברירה אלא לפנות את העיר."

בכירי השלטון בטהראן מאשרים כי כבר כעת נבחנים תרחישים של הפסקות מים מתוכננות בשכונות שונות, וכי חלק ממאגרי המים המרכזיים של העיר, בהם סכר לטיאן, הגיעו לפחות מ-10% מקיבולתם. על פי הדיווחים, זה הוא השיא לאחת הבצורות החריפות ביותר שפוקדות את איראן בעשורים האחרונים.

עוד באותו נושא דובר משמרות המהפכה חושף: כך ישראל חיסלה את איסמעיל הנייה 21:00 | משה כהן 0 0 😀 👏

המשבר אינו רק סביבתי – הוא נוגע גם לתשתיות חיוניות, כמו ייצור חשמל וקירור תחנות כוח, ותורם לערעור כלכלי וחברתי גובר. במקביל, מומחים באיראן מזהירים כי הבעיה העמוקה נעוצה בניהול לקוי של משק המים, שימוש יתר במקורות טבעיים ומערכות ישנות שלא עודכנו במשך עשרות שנים.