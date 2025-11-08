שבת לא שקטה. צה"ל חיסל מחבל חיזבאללה בצפון אשר עסק בשיקום תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה, ובנוסף חיסל 2 מחבלים ברצועת עזה אשר חצו את הקו הצהוב

צה"ל תקף וחיסל מוקדם יותר היום (ש'), בהובלת אוגדה 91 ובאמצעות חיל האוויר, מחבל מארגון הטרור חיזבאללה במרחב ברעשית שבדרום לבנון.

המחבל עסק בניסיון שיקום תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב ופעולותיו היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון.

מצה"ל נמסר כי ימשיכו לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . D41c7f0b 0259 4902 8cf8 Ffdf5ee9a19c

בנוסף, מוקדם יותר היום (ש'), זוהו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות צה"ל הפועלים בצפון רצועת עזה, באופן שהיווה עליהם איום מיידי.

מיד לאחר הזיהוי, הכוחות ביצעו ירי לעבר המחבלים במטרה להסיר את האיום. מחבל אחד חוסל.

באירוע נוסף בדרום רצועת עזה, זוהה מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות צה"ל באופן שהיווה עליהם איום מיידי.

מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל את המחבל במטרה להסיר את האיום על הכוחות.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.