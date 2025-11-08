18:24

אחרי שבוע חריג; זה מה שיקרה השבוע: תחזית מזג אוויר

18:04

דיווח: אלו תמונות מחילוץ החלל החטוף סרן הדר גולדין

17:42

דיווח: גופתו של סרן הדר גולדין אותרה ברפיח

17:34

חדשות השבת: הושבה לישראל גופתו של ליאור רודאיף

14:45

האישה שמצאה את הטלפון של הפצ"רית: הציעו לי כסף אבל סירבתי

14:00

אמו של עומר נאוטרה נפרדת: "כולנו נשארנו עם החלל העצום"

13:44

הערכה בבית הלבן: זה המועמד המוביל להחליף את טראמפ

13:16

במשטרה פועלים לוודא שהטלפון של הפצ"רית: "תשובה תוך שעות"

12:18

תיעוד ראשון: הפצ"רית שוחררה מכלא נווה תרצה בדרך למעצר בית

11:34

הרמטכ"ל החליט: ראש אכ"א יופקד על הפרקליטות הצבאית

11:31

לראשונה: פסטיבל קולנוע שומרון בתחרות לצעירים

11:00

עומר נאוטרה הובא למנוחות: "הגנת עלינו בגופך ובכל מאודך"

10:54

"שאלות למומחים": עמית סגל בתהיות על מציאת הטלפון של הפצ"רית

10:41

אילה חסון רומזת איפה הטלפון היה עד עכשיו: "ממש נס גלוי"

10:06

דרמת ענק: הטלפון של הפצ"רית נמצא בחוף הצוק

10:00

הפצ"רית שוחררה למעצר בית, עם מגבלה אחת בלבד

09:39

רעידת אדמה בעולם תקשורת: חדשות ערוץ 14 ניצחה את חדשות 12

09:25

זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת וירא תשפ"ו

09:15

ירידה בטמפ'; גשם ורעמים: תחזית מזג אוויר לסופ"ש

08:56

אח החטוף מצטרף לפוליטיקה: "חיכה לעסקת חטופים"

