אחרי שבוע עם טמפרטורות חריגות, מזג אוויר השבוע ימשיך להיות חם מהרגיל. תחול עלייה במידות החום וישרור שרב בחלק מאזורי הארץ.
יום ראשון: בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ייעשה חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
יום שני: מעונן חלקית עד בהיר. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
יום שלישי: מעונן חלקית. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
יום רביעי: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.
