שכונה חדשה הוקמה בקריית ארבע לזכר נתי עוזרי הי"ד אשר נרצח בביתו במהלך סעודת שבת בקריית ארבע בשנת 2003.

ראש עיריית קריית ארבע, ישראל ברמסון מסר: "ברוך השם ובסיעתא דשמיא עצומה, בשבוע האחרון זכינו לאכלס ולסיים את הקמתה של שכונה נוספת והפעם בחלקה 26, במקום בו נרצח חברנו נתי עוזרי הי"ד, לוחם עז נפש ונחוש על ארץ ישראל שבזכות גבורתו ומסירות הנפש של רעיתו ליבנת היקרה וילדיו זכינו להגיע לרגע הזה ואנו מלאי הערכה על מסירותם בגוף ובנפש.

השכונה החדשה מונה כעשר משפחות חלוצות, שעלו למקום ברוח גדולה של מסירות ושליחות – בשיתוף פעולה מבורך עם גרעין משפחות מישיבת ניר וכאן המקום להודות לראש הישיבה הרב נעם ולדמן שליט"א, ולגרעין כולו על אמון, ושיתוף פעולה מצוין לאורך כל הדרך.

השכונה הזו מצטרפת לשכונת אביעד החדשה שהוקמה לפני כמה חודשים וגם בה מתגוררות עשר משפחות חלוצות ומעוררות השראה שנותנים לנו כוח להמשיך עם התוכניות לשכונות חדשות נוספות".

עוד הוסיף והודה ברמסון: וכל זה לא היה קורה בלי השותפים שלנו ועובדי המועצה היקרים מאוד!

אני רוצה להודות לשותפינו – קרן ציון לפיתוח (T.D.I.) ולאלישיב קמחי מנכ"ל הקרן.

תודה גדולה לשותפים שלנו ולבוני הארץ בתנועת אמנה בהובלתו של חברנו היקרים זמביש וחנניה על שיתוף פעולה מבורך בבנית השכונה.

תודה גדולה לשותפים שלנו בצבא, לאלוף פיקוד מרכז וצוותו, למח"ט שלנו שחר ברקאי ולקצין ההגמ"ר בחטיבת יהודה ולכלל החיילים הגיבורים והאלופים שמשקיעים לילות כימים לטובת ביטחון העיר ומרחב יהודה כולו.

תודה גדולה למנכ"ל המועצה אביב דורות על ההובלה והביצוע בשטח ולכלל עובדי המועצה במחלקת שפ"ע, ביטחון, קהילה והנדסה על הירתמות מלאה והבנת גודל השעה שבלעדיהם כל זה לא היה קורה, קרית ארבע חברון זכתה בעובדי מועצה מסורים מאוד עם כוחות ורצון גדול להצעיד את העיר קדימה בכל הכוח!

אנחנו בעזרת ה' נמשיך הלאה, להקים עוד ועוד שכונות חדשות, להעמיק שורשים ולהגשים חזון של התיישבות חיה, בונה ומאמינה – כאן, בעיר האבות קרית ארבע חברון. "עָלֹ֤ה נַעֲלֶה֙ וְיָרַ֣שְׁנוּ אֹתָ֔הּ כִּֽי־יָכ֥וֹל נוּכַ֖ל לָֽהּ"! "כִּי לֹא יִטֹּשׁ ה' עַמּוֹ וְנַחֲלָתוֹ לֹא יַעֲזֹב"! באהבה עצומה לעיר שלנו ולארץ ישראל".