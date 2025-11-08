גופתו של ליאור רודאיף ז"ל הושבה לישראל, ליאור שימש כסגן הרבש"ץ בקיבוץ ניר יצחק והוא נרצח בשבעה באוקטובר. בעזה מוחזקים כעת חמישה חללים חטופים

במהלך השבת הושבה לישראל גופתו של ליאור רודאיף ז"ל סגן הרבש"ץ של קיבוץ ניר יצחק. רודאיף נרצח בשבעה באוקטובר.

מטה החטופים סיפר על ליאור רודאיף, החטוף החלל שהושב הלילה:

ליאור רודאיף ז״ל נולד בארגנטינה וכשהיה בן שבע עלה לישראל עם משפחתו, היישר לקיבוץ ניר יצחק שם בנה את ביתו. קרוביו מספרים שהיה אדם של נתינה לכל סובביו ואף התנדב במשך 40 שנה כנהג אמבולנס במועצה אזורית אשכול וכחבר כיתת הכוננות של קיבוץ ניר יצחק. הוא נהג תמיד להתנדב ראשון ולהושיט יד למי שהיה צריך. משפחתו מתארת אותו כאדם ישר, עם עיני תכלת, חיוך גדול בעל חזות של מצ'או ארגנטיאני ולב ענק. איש של נתינה, שאהב לרכב על אופניים. ליאור היה נשוי לאשתו, יפה, במשך 38 שנה, ולהם ארבעה ילדים ושלושה נכדים. בבוקר השבעה באוקטובר ליאור שמע יריות מחוץ לביתו ויצא מיד לסייע, כיתת הכוננות של קיבוץ ניר יצחק נלחמה בגבורה סמוך לשער הקיבוץ והצליחו לבלום מחבלים רבים. לאחר קרב עיקש, ליאור נהרג ונחטף יחד עם טל חיימי ז״ל שהושב לקבורה.

בן 61 בנופלו, ליאור הותיר אחריו את אשתו יפה, את ארבעת ילדיו נעם, נדב, בר ובן, את שלושת נכדיו, תומר, דגן ושי, את אביו, גיורא, ואת שני אחיו, עידית ודורון.

ברצועת עזה מוחזקים כעת חמישה חטופים חללים: סגן הדר גולדין, דרור אור, מני גודארד, רס"ל רן גאילי וסודתיסאק רינתלאק.

חמאס הודיע לעיתון אל ג'זירה כי איתר גופת חלל נוסף ברפיח על פי הדיווח זהו סגן הדר גולדין ז"ל.