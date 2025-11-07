שעות אחרי שהמשטרה אישרה כי איתרו את הטלפון הנייד של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי, האישה שמצאה את הטלפון בחוף בהרצליה התראיינה כעת (שישי) לערוץ i24News וסיפרה כיצד מצאה את המכשיר. עוד טענה כי הציעו לה כסף – אך היא סירבה לקבל אותו.
צפו:
"נכנסתי עם חברה שלי תמר לשחייה. אנחנו נכנסים מצוק דרום, הים צלול מאוד עכשיו ומדהים. שוחות צפונה, איזה קילומטר וחצי, ומסתובבות חזרה דרומה. וכשחזרנו דרומה, תוך כדי שחייה לכיוון צוק דרום, ראינו כל מיני דברים יפים בדרך, דגים ושני צבי ים" סיפרה. "מבט למטה – ופתאום אני רואה מכשיר טלפון על קרקעית הים. עכשיו אני מעודכנת בחדשות כמובן, וצוק צפון, בתוך הים, מכשיר טלפון של פצ"רית".
האישה סיפרה כי היא צללה כדי להוציא את הטלפון: "זה היה 2 מטר עומק בערך. צללתי, הוצאתי אותו, שמתי אותו בתוך הבגד ים, ושחינו לכיוון היציאה. אני אומרת עוד בדרך: 'תמר, כשאנחנו עולות למעלה, אל תגידי שום דבר, שנשמור על סודיות. כשאני מגיעה באמת לחוף, אני מפעילה אותו. גם לי יש אייפון, אז לוחצת על הכפתור הימני לראות מסך. בום, פתאום הוא נדלק לי. ופתאום אני רואה צילום מסך".
"בהתחלה ראיתי צילום מסך של איזה זוג. אמרתי שכנראה שזה במקרה וזה לא הטלפון המדובר כל כך, שבשבוע האחרון לא מפסיקים לדבר עליו" אמרה. "לחצתי עוד לחיצה ואז קפצה לי תמונה של אישה שאני מכירה מהתקשורת בשבוע האחרון. פתאום ראיתי תמונה ממש שלה. ובאמת אדרנלין בשמיים, מאוד התרגשתי האמת".
"יצאתי, הייתי בלחץ, וישר נכנס עניין הכסף. פתאום הגיעו מלא אנשים סביבי, וישר אמרו לי שיש מישהו שמבטיח 100 אלף שקל. מישהו התקשר אליו והוא מיד הגיע" המשיכה וסיפרה. "ראיתי בן אדם פרטי לגמרי, והוא אמר לי, 'תני לי את הטלפון, אני הולך איתו למשטרה ואני זה שנותן את ה-100 אלף שקל'. אמרתי – אני לא יודעת מי אתה. החלטתי לא להתעסק עם כל מה שקשור לכסף, כי ישר אנשים אמרו לי שמה בחוף, יש 100 אלף, 200 אלף, 250 אלף".
בסיכום האישה הדגישה כי "המדינה חשובה לי, והחוק חשוב לי – ולא משנה מה הדעות שלי. היה שם עוד מישהו ממשרד הביטחון שהגיע במקרה, והתקשרנו למשטרה. הגיעו שוטרים, ומסרתי להם את הטלפון. הלכתי איתם לתחנה, לתת עדות, איפה מצאתי אותו וכו' – אבל כסף לא מעורב. לצערי הביט שלי הופיע בתגובות – מי שרוצה להעביר לי בכל זאת, אשמח".
מה דעתך בנושא?
6 תגובות
2 דיונים
מוטי הקרייתי
לקטני האמונה רק נזכיר "יש אלוהים" והצדק יצוף ממצולות הים.14:53 07.11.2025
אבי
למה אני לא מאמין לה?ב-2 מטר עומק והוא שוכב מחכה לה? רק אם זרקו אותו שם כמה דקות לפני כן או מידהו ניכנס איתו למים ויצא איתו חזרה.14:58 07.11.2025
צודק
בתגובה ל: אבי
היא הפלילה את עצמה אייפון נעול לא מראה שתי תמונות אחרי שתי לחיצות15:08 07.11.2025
שקלוק הולמס
ממתי אחרי שתי לחיצות באייפון נעול עוברות שתי תמונות?15:04 07.11.2025
כפפה שחורה
בתגובה ל: שקלוק הולמס
לחצתי עוד לחיצה ואז קפצה לי תמונה של אישה שאני מכירה מהתקשורת בשבוע האחרון15:06 07.11.2025
צח
יש לה פרצוף של קפלן, משהו נראה לי מסריח15:18 07.11.2025
