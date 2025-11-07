מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר למקורביו כי סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, הוא המועמד המוביל של המפלגה הרפובליקנית להתמודד בבחירות הבאות לנשיאות. רוביו אף ציין כי יתמוך בואנס אם ירצה להתמודד בפריימריז

הבחירות הבאות לנשיאות ארה"ב עדיין רחוקות, אך בוושינגטון כבר התחילו להיערך: מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר למקורביו כי סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, הוא המועמד המוביל של המפלגה הרפובליקנית לבחירות 2028, ועשוי להחליף את הנשיא דונלד טראמפ כמועמד המפלגה אחרי סיום כהונתו. כך דווח היום (שישי) באתר "פוליטיקו".

לפי הדיווח, רוביו אמר כי הוא יתמוך במועמדות של ואנס אם הוא יחליט להתמודד בפריימריז של המפלגה. "מרקו הבהיר שואנס הולך להיות המועמד הרפובליקני בבחירות הבאות אם הוא ירצה לעשות זאת" אמר גורם המקורב לרוביו. "הוא יעשה כל מה שהוא יכול כדי לתמוך בסגן הנשיא". גורם נוסף ציין כי "ההערכה היא שואנס יהיה המועמד לנשיא, ורוביו יהיה סגנו".

הדיווח הנוכחי מדגיש כי רבים במפלגה הרפובליקנית כבר נערכים לקרבות הירושה הצפויים לקראת סיום כהונתו השנייה ב-2028. למרות שמועות רבות על כך שטראמפ עשוי להתמודד לכהונה שלישית למרות שהחוקה האמריקנית אוסרת זאת, או אפילו יתמודד לתפקיד סגן הנשיא ואז יחזור להיות הנשיא כשהמועמד הרפובליקני יפרוש אחרי השבעתו, בשבועות האחרונים נראה כי גם טראמפ עצמו מבין שלא יוכל לעשות זאת ויסיים את הקריירה הפוליטית שלו בתום הכהונה הנוכחית.

יו"ר בית הנבחרים מייק ג'ונסון אמר בשבוע שעבר כי "אין דרך אפשרית" לכך שטראמפ יוכל להתמודד לכהונה שלישית בבחירות 2028, כשציין כי "שוחחתי איתו על האפשרות שהוא אולי ירצה כהונה שלישית, אבל אני לא רואה שום תרחיש שבה הוא יוכל לעשות את זה. התיקון ה-22 לחוקה הוא ברור מאד. היה לנו הישג נהדר, אבל אני חושב שגם הנשיא טראמפ מודע למגבלות של החוקה. אני והוא כבר שוחחנו על זה".

יום לאחר מכן טראמפ עצמו אמר כי "לפי מה שאני קורא (בחוקה), כנראה שאני לא יכול להתמודד שוב. נראה מה יקרה, זה דבר מאוד מעניין". למרות סיוג הדברים שלו, בהמשך נראה שטראמפ החליט לקבל על עצמו את המגבלה ואמר: " יש לי את המספרים הטובים ביותר שהיו לנשיא כלשהו מזה שנים רבות, לכל נשיא. ואני אומר שאם תקרא את זה, די ברור שאני לא רשאי להתמודד. חבל".