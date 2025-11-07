החקירה נמשכת: שעות אחרי שהמשטרה הודיעה כי איתרו את הטלפון של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי, באגף הסייבר של המשטרה מבצעים כעת (שישי) פעולות שונות כדי לוודא שאכן מדובר בטלפון של הפצ"רית שנמצא בחוף הים בהרצליה. גורם במשטרה ציין כי "תשובה סופית תינתן תוך כמה שעות".
לפי הדיווח של כתב ynet לירן תמרי, הבדיקות בוחנות לאיזה אנטנות סלולריות הטלפון התחבר ובאיזה שעות, וכן מתי הוא נכבה והודלק. בנוסף, לפי המספר הסידורי של המכשיר ניתן לדעת מתי הוא נרכש ועל שם מי.
כאמור, במשטרה הודיעו הבוקר כי "לפני זמן קצר התקבלו דיווחים במוקד המשטרה על מציאת טלפון נייד באזור חוף הים בהרצליה על ידי אזרחים. עם הגעת השוטרים, הטלפון נתפס והנושא מתוחקר על ידי המשטרה". על פי ההערכות מדובר אכן בטלפון של הפצ"רית, שכן בשומר המסך שלו מופיעה תמונה שלה ושל בתה.
בהמשך גורמים במשטרה טענו לחדשות 12 כי אכן מדובר בטלפון של הפצ"רית לשעבר – זאת לאחר שנפתח באמצעים טכנולוגיים של המשטרה. לפי הדיווחים, הטלפון שאותר נמצא על ידי אישה כבת 50 מתל אביב, והיה עם 50 אחוז סוללה. במקביל דווח כי המשטרה קיבלה מראש מהפ"צרית את הסיסמא לטלפון.
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
1 דיונים
אריה
נכון טעתה הפצרית אבל כל הזמן להתעסק זה נראה כאילו תפארת הליכוד נהנת מהמתעמים את השחיתויות הם. ביערו בבית שלחסיני החקירות למיניהם פעם הפצרית פעם יועמשית היו צריכים מזמן להכניס...
נכון טעתה הפצרית אבל כל הזמן להתעסק זה נראה כאילו תפארת הליכוד נהנת מהמתעמים את השחיתויות הם. ביערו בבית שלחסיני החקירות למיניהם פעם הפצרית פעם יועמשית היו צריכים מזמן להכניס לבית הסוהר את כל?השמחים במפלגה שמפלגת את העםהמשך 13:29 07.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שקול
היא ״טעתה״?! אתה לא מכיר מילים מתאימות יותר? היא פושעת מסוכנת. כדי להראות כמה היא ״נאורה״ היא הרסה את החיים לחיילים לוחמים. אחד מהם התאבד. לאחר התפרקה המשפחה. האחרים היו בכלא ימים רבים. היא העלילה עלילת דם על חיילי צה״ל שהביאה לגל צונמי של אנטישמיות בכל העולם. בגללה חיילים עלולים להיעצר במדינות רבות. היא שיקרה לבג״צ בתצהיר רשמי, שיבשה חקירה, העלימה ראיות. כל זה מספיק למאסר של לפחות 30 שנה. אתה ושכמותך תמשיכו להאמין לערוצי השקר 12 ו-13. הרוב השפוי מבין כבר את הקומבינה.13:40 07.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יואב
בתגובה ל: אריה
אתה מתכוון כמו שאתם אוכלים את הראש על ביבי? שלגביו יש אפס ראיות והחשדות לא חמורים! לעומת המתחילה מבחינתך לעבריינית בוגדת בזמן מלחמה שיתפה פעולה עם האוייב תוך שזייפה שיקרה רימתה הדיחה שיבשה הליכי משפט והשמדת ראיות! פגעה בביטחון המדינה, חיילי צה''ל, אזרחי ישראל והחטופים! כל העבירות הפליליות! רק עבריין תומך חמאס עוד יתמוך בה!13:47 07.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עופר
סרטן לפצרית13:28 07.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אריה
נכון טעתה הפצרית אבל כל הזמן להתעסק זה נראה כאילו תפארת הליכוד נהנת מהמתעמים את השחיתויות הם. ביערו בבית שלחסיני החקירות למיניהם פעם הפצרית פעם יועמשית היו צריכים מזמן להכניס...
נכון טעתה הפצרית אבל כל הזמן להתעסק זה נראה כאילו תפארת הליכוד נהנת מהמתעמים את השחיתויות הם. ביערו בבית שלחסיני החקירות למיניהם פעם הפצרית פעם יועמשית היו צריכים מזמן להכניס לבית הסוהר את כל?השמחים במפלגה שמפלגת את העםהמשך 13:29 07.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שקול
היא ״טעתה״?! אתה לא מכיר מילים מתאימות יותר? היא פושעת מסוכנת. כדי להראות כמה היא ״נאורה״ היא הרסה את החיים לחיילים לוחמים. אחד מהם התאבד. לאחר התפרקה המשפחה. האחרים היו בכלא ימים רבים. היא העלילה עלילת דם על חיילי צה״ל שהביאה לגל צונמי של אנטישמיות בכל העולם. בגללה חיילים עלולים להיעצר במדינות רבות. היא שיקרה לבג״צ בתצהיר רשמי, שיבשה חקירה, העלימה ראיות. כל זה מספיק למאסר של לפחות 30 שנה. אתה ושכמותך תמשיכו להאמין לערוצי השקר 12 ו-13. הרוב השפוי מבין כבר את הקומבינה.13:40 07.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יואב
בתגובה ל: אריה
אתה מתכוון כמו שאתם אוכלים את הראש על ביבי? שלגביו יש אפס ראיות והחשדות לא חמורים! לעומת המתחילה מבחינתך לעבריינית בוגדת בזמן מלחמה שיתפה פעולה עם האוייב תוך שזייפה שיקרה רימתה הדיחה שיבשה הליכי משפט והשמדת ראיות! פגעה בביטחון המדינה, חיילי צה''ל, אזרחי ישראל והחטופים! כל העבירות הפליליות! רק עבריין תומך חמאס עוד יתמוך בה!13:47 07.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עופר
סרטן לפצרית13:28 07.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר