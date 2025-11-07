אגף הסייבר של המשטרה פועל כעת כדי לוודא שהטלפון שאותר בים בהרצליה הוא של הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי, ומנסה לבצע בדיקות: "תשובה סופית תינתן תוך כמה שעות"

החקירה נמשכת: שעות אחרי שהמשטרה הודיעה כי איתרו את הטלפון של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי, באגף הסייבר של המשטרה מבצעים כעת (שישי) פעולות שונות כדי לוודא שאכן מדובר בטלפון של הפצ"רית שנמצא בחוף הים בהרצליה. גורם במשטרה ציין כי "תשובה סופית תינתן תוך כמה שעות".

לפי הדיווח של כתב ynet לירן תמרי, הבדיקות בוחנות לאיזה אנטנות סלולריות הטלפון התחבר ובאיזה שעות, וכן מתי הוא נכבה והודלק. בנוסף, לפי המספר הסידורי של המכשיר ניתן לדעת מתי הוא נרכש ועל שם מי.

כאמור, במשטרה הודיעו הבוקר כי "לפני זמן קצר התקבלו דיווחים במוקד המשטרה על מציאת טלפון נייד באזור חוף הים בהרצליה על ידי אזרחים. עם הגעת השוטרים, הטלפון נתפס והנושא מתוחקר על ידי המשטרה". על פי ההערכות מדובר אכן בטלפון של הפצ"רית, שכן בשומר המסך שלו מופיעה תמונה שלה ושל בתה.

בהמשך גורמים במשטרה טענו לחדשות 12 כי אכן מדובר בטלפון של הפצ"רית לשעבר – זאת לאחר שנפתח באמצעים טכנולוגיים של המשטרה. לפי הדיווחים, הטלפון שאותר נמצא על ידי אישה כבת 50 מתל אביב, והיה עם 50 אחוז סוללה. במקביל דווח כי המשטרה קיבלה מראש מהפ"צרית את הסיסמא לטלפון.