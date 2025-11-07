חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 07.11.2025 / 11:34

בעקבות ההתפתחויות בחקירת פרשת שדה תימן, הרמטכ"ל החליט כי ראש אכ"א, אלוף דדו בר כליפא, יופקד גם על הפרקליטות הצבאית עד לכניסתו של הפצ"ר החדש איתי אופיר

פרשת שדה תימן: הרמטכ"ל אייל זמיר החליט היום (שישי) כי ראש אגף כוח האדם, אלוף דדו בר כליפא, יופקד בשלב זה גם על הפרקליטות הצבאית במקביל – עד לכניסתו של הפרקליט הצבאי הראשי החדש, איתי אופיר. זאת נוכח התפתחויות בחקירה בפרשת הדלפת הסרטון ממחנה ״שדה תימן״, והפיכתו של סגן הפצ"רית, תא"ל גל עשהאל, לחשוד גם כן בפרשה – כשהוא נחקר באזהרה והורחק מהפרקליטת הצבאית. לפי הודעת דובר צה"ל, "האלוף יהיה אמון על המישור הפיקודי בלבד ובמקביל, יוגדר בהקדם ממלא מקום מקצועי לתפקיד". "צה"ל יפעל לקידום כניסתו של הפצ"ר החדש לתפקיד בהקדם האפשרי" הובהר. "הרמטכ"ל רואה חשיבות עליונה בייצוב הפרקליטות הצבאית ובהבטחת תפקודה הרציף והמקצועי".

