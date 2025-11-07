הפרשן הפוליטי של חדשות 12 עמית סגל הביע תהיות על מציאת הטלפון של הפצ"רית: "כיצד לא אוכן הטלפון? איך שרד במים? איך הסוללה לא נגמרה?"

הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, הגיב לדיווחי המשטרה על מציאת הטלפון של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי, כשבדבריו תהה כיצד הטלפון נמצא בים אחרי כמעט שבוע.

"הטלפון נמצא דולק בתוך המים כשהסוללה טעונה למחצה. מוזר אחרי כמה ימים" כתב סגל בערוץ הטלגרם שלו. "אם זה לא פרסומת לאייפון, מה כן?".

בהמשך, אחרי שהתקבל האישור על כך שמדובר בטלפון של הפצ"רית, סגל העלה "שאלות למומחים: כיצד לא אוכן הטלפון? איך שרד במים? איך הסוללה לא נגמרה? האם העברה למצב טיסה מונעת איכון ומפחיתה בזבוז סוללה? ועוד שאלה למשפטנים: האם מבחינה חוקית אפשר להביא טלפון לחקירה ולשים אותו מול פניו של נחקר כך שהמכשיר ייפתח באמצעות זיהוי פנים?".

סגל גם הציג מספר מסקנות ממציאת הטלפון: "בניגוד לחלק מהחשדות – היא לא שמרה את הטלפון ליום סגריר כדי לסחור במידע. בניגוד לחשדות אחרים, לרבות שלי – היא לא השמידה ראיות. כעת עליה לתת את הקוד כדי שנראה מה היה בו ואם מעגל המעורבים בפרשת שדה תימן היה גדול יותר".

בסיכום סגל הודה לציבור שהתעניין בפרשה ופנה אליו: "מעולם, גם בדקות שלפני מדגמי בחירות, לא קיבלתי כל כך הרבה הודעות. אשריכם ישראל".