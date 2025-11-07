שבוע אחרי שגופתו הושבה לישראל משבי החמאס, סרן עומר נאוטרה הי"ד הובא למנוחות. הנשיא יצחק הרצוג הספיד: "רובנו לא זכינו להכיר אותך באופן אישי, ובכל זאת כולנו מרגישים שאתה חלק בלתי נפרד מחיינו"

שבוע אחרי שהושב לישראל משבי החמאס, סרן עומר נאוטרה הי"ד הובא הבוקר (שישי) למנוחות בבית העלמין הצבאי קרית שאול. בהלוויה השתתף גם שורד השבי נמרוד כהן, שהיה בטנק עם עומר ב-7 באוקטובר, ושוחרר בעסקת החטופים האחרונה. לפני ההגעה לבית העלמין, מסע ההלוויה יצא מרעננה, כשאלפי בני אדם עמדו בצידי הדרך עם דגלי ישראל כדי ללוות אותו בדרכו האחרונה.

בהלוויה השתתפו בין היתר נשיא המדינה יצחק הרצוג, שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי, ושר העלייה והקליטה אופיר סופר. בני המשפחה והחברים של נאוטרה הגיעו בחולצות שחורות זהות שהציגו את תמונתו של עומר, עם הכיתוב "הגיבור שלנו".

"אני עומד כאן בהכרת תודה עמוקה של עם שלם. אמנם רובנו כאן לא זכינו להכיר אותך באופן אישי, ובכל זאת אנחנו כולנו מרגישים שאתה חלק בלתי נפרד מחיינו" אמר הרצוג בהספדו. "בחרת בנו כשעלית לבד, כשהתגייסת, כשנלחמת. חלק מחיינו כי הגנת עלינו בגופך ובכל מאודך. חלק מחיינו כי הפכת שם דבר בעולם כולו לגבורה".

עוד פנה לבני המשפחה האבלים: "את הכאב לא נוכל לרפא, ובכל זאת, אני מבטיח לכם שזכרו של עומר יהיה חקוק תמיד על לב העם. דורות של ישראלים יגדלו על מורשתו האהובה כל כך, של שליחות ופטריוטיות. מי יתן ותמצאו נחמה בכך. יהי זיכרו ברוך ונצור לעד, ותהא נשמתו צרורה בצרור החיים".

מפקד הצבא האמריקני: "גיבור של 2 מדינות"

מפקד פיקוד המרכז של הצבא האמריקני, בראד קופר, נשא דברים באנגלית: "אני עומד לפניכם בלב כבד. כל מי שמשרת בצבא יודע שיש סיכוי שפעילות כזו עלולה להסתיים בהקרבה האולטימטיבית. תמיד מקווים שזה לא יקרה, אבל רבים נפלו כך – ביניהם עומר, ששילם את המחיר הכבד ביותר". עוד פנה לבני המשפחה: "עברתם שנים של חוסר וודאות, ואני יודע שהשקט וסגירת המעגל עכשיו מגיעה רק אחרי הרבה לילות של שאלות".

המפקד ציין כי "עומר הוא בן של 2 מדינות, שהציג את הדברים הטובים ביותר מערכי ארה"ב וישראל. הוא הפך לגיבור ב-2 המדינות, חלק מההבטחה האמריקנית וההגנה הישראלית. כשחבריו הלכו למכללה, הוא העדיף להיות לוחם. אחרי שירותו הצבאי, הוא היה יכול לחזור לארה"ב ולחיות חיים אחרים, אבל הוא העדיף לבחור בשירות – והפעם הפך לקצין. הוא לא היה חייב לעשות זאת, אבל הוא היה מסור מאד לזה. מפקדיו רצו שהוא ילמד את הדור הבא, אבל הוא רצה לשרת ביחידה טקטית".

"ב-6 באוקטובר הוא שוחח בפעם האחרונה עם הוריו ואמר שהוא מקווה שהימים הבאים יהיו שקטים. יום לאחר מכן הוא עשה את מה שרק האמיצים ביותר עשו – הוא רץ לעבר קולות הירי" סיכם קופר. את דבריו סיים בעברית: "יהי זכרו ברוך".