במשטרה בודקים אם טלפון שנמצא על ידי אזרחים בחוף הצוק שייך לפצ"רית. על פי ההערכות מדובר אכן בטלפון שלה, שכן בשומר המסך שלו מופיעה תמונה שלה ושל בתה.
ממשטרת ישראל נמסר: "לפני זמן קצר התקבלו דיווחים במוקד המשטרה על מציאת טלפון נייד באזור חוף הים בהרצליה על ידי אזרחים. עם הגעת השוטרים, הטלפון נתפס והנושא מתוחקר על ידי המשטרה".
בהמשך גורמים במשטרה אישרו לחדשות 12 כי אכן מדובר בטלפון של הפצ"רית לשעבר. לפי הדיווחים, הטלפון שאותר נמצא על ידי אישה כבת 50 מתל אביב, והיה עם 50 אחוז סוללה. במקביל דווח כי המשטרה קיבלה מראש מהפ"צרית את הסיסמא לטלפון.
טובי
חה חה —הפצ״רית קיבלה לשיחרורה את הפלפון חבל שאין מצלמות בחוף להבין מי הניח אותו בים היום —בצמוד לשיחרורה ברור שניקו את הפלפון מהמסרים המרשיעים אנשים שיושבים במערכת של האליטה...
העם
טלפון "מבושל" על ידי גורמים אינטרסנטים במערכת . לא ליפול למלכודת !10:25 07.11.2025
